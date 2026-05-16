Кто проедет первым, а кто – последним: запутанное задание по ПДД

Тесты по правилам дорожного движения часто вызывают трудности даже у опытных водителей. Особенно это касается проезда нерегулируемых перекрестков, где нужно быстро оценить дорожную ситуацию и определить приоритет движения.

В новом задании на канале "По правилам" водителям предложили разобраться, кто должен проехать первым, а кто – последним среди четырех автомобилей. Смотрите изображение ниже:

На первый взгляд, ситуация кажется запутанной, ведь часть машин движется прямо, а другие поворачивают налево. Однако правильный ответ становится очевидным, если внимательно применить правила дорожного движения.

На нерегулируемом перекрестке без знаков приоритета одновременно оказались четыре транспортных средства. Грузовик и желтое такси движутся прямо, а синий и красный автомобили намерены повернуть налево.

Водителям предложили определить, кто проедет перекресток первым, а кто – последним.

Варианты ответов

В тесте были предложены следующие варианты:

Грузовик и желтое такси проедут первыми, синий автомобиль – последним. Такси проедет первым, красное авто – последним. Синий автомобиль проедет первым, грузовик – последним. Красное авто проедет первым, такси – последним. Грузовик проедет первым, такси – последним. Красное авто, грузовик и такси проедут первыми, красное – последним.

Разбор дорожной ситуации

Поскольку перекресток является равнозначным и на нем отсутствуют светофоры и дорожные знаки приоритета, водители должны руководствоваться пунктом 16.12 ПДД. В быту это правило более известно как "препятствие справа".

Первым право на движение получает водитель грузовика, ведь с правой стороны для него нет никакого препятствия. После того как грузовик покидает перекресток, преимущество переходит к красному автомобилю.

Далее движение может продолжить синий автомобиль, поскольку его препятствие уже исчезло. И только после этого право на проезд получает желтое такси, которое в этой ситуации проезжает последним.

Правильный ответ на тест по ПДД

Правильным вариантом ответа является пункт №5 – грузовик проедет первым, а желтое такси покинет перекресток последним.

Автор теста отмечает, что подобные задания хорошо проверяют внимательность водителей и знания базовых правил проезда равнозначных перекрестков. Именно поэтому даже простые, на первый взгляд, ситуации могут вызвать споры среди автомобилистов.

