Кто проедет перекресток третьим? Запутанная задача по ПДД

Правильный порядок проезда перекрестков очень важный залог безопасности на дорогах. Но как хорошо вы помните, какие пункты ПДД его регулируют и как их нужно применять на практике?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного YouTube-каналом "За! Правилами". Задачей здесь является определить, кто из участников дорожной ситуации проедет через перекресток третьим.

На картинке мы видим пять транспортных средств, одновременно подъехавших к перекрестку. Так с двух сторон к нему приблизились двигающиеся прямо красный и желтый трамваи, зеленый автомобиль, который тоже планирует пересечь перекресток, никуда не сворачивая, грузовик, водитель которого будет поворачивать налево, и белая машина, которая тоже сигнализирует о левом повороте. Итак, кто из них проедет перекресток третьим:

красный трамвай; желтый трамвай; синий грузовик; зеленый автомобиль; белый автомобиль.

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что перекресток является нерегулируемым, а пересекающиеся здесь дороги – неравнозначными. Согласно знаку 2.3 "главная дорога" и табличке 7.8 "направление главной дороги", на главной здесь находятся три транспортных средства: красный трамвай, грузовик и белый автомобиль. Соответственно, они имеют преимущество над желтым трамваем и зеленой легковушкой. Эти два водителя точно проедут перекресток четвертым и пятым. Согласно пункту 16.12 трамвай при этих условиях будет иметь преимущество, а значит, именно зеленое авто двинется в данной ситуации последним.

Что же касается ТС, которые находятся на главной дороге, то порядок их проезда тоже нужно будет определить с учетом упомянутого пункта 16.12. И белый автомобиль, и синий грузовик должны будут дать дорогу красному трамваю, с которым находятся на равнозначных дорогах.

Итак, первым в этой ситуации будет проезжать красный трамвай. А порядок разъезда белого авто и синего грузовика определит правило препятствия справа. Согласно этому правилу преимущество имеет водитель грузовика, который как раз и является препятствием с правой стороны для водителя белого автомобиля.

Таким образом, в заданной ситуации первым едет красный трамвай, дальше трогается синий грузовик, за ним – белый автомобиль, следующим – желтый трамвай и в последнюю очередь трогается зеленая машина. А следовательно правильным является пятый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу по ПДД, в которой нужно было определить кто и кому должен дать дорогу.

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