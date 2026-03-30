Кто нарушает правила, выполняя разворот? Тест на знание ПДД

Знание правил дорожного движения является критически важным для избежания аварийных ситуаций, особенно при выполнении такого сложного маневра, как разворот на дорогах с трамвайными путями. Четкое понимание приоритетности дорожной разметки и знаков позволяет водителю правильно выбрать полосу для движения и не создать препятствий другим участникам.

Видео дня

Очередную интересную задачу предложили на ютуб-канале "По правилам", где рассматривалась ситуация на перекрестке с участием двух автомобилей – синего и желтого.

Водитель какого автомобиля нарушает правила выполняя разворот

Варианты ответа:

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушают ПДД. Водители не нарушают правила.

Оба водителя намеревались осуществить разворот, заблаговременно включив соответствующие указатели поворота, однако выбрали для этого разные траектории. Синий автомобиль начал маневр непосредственно с трамвайных путей попутного направления, тогда как желтый – с крайней левой полосы проезжей части.

Вопрос о том, кто из водителей действует правомерно, часто вызывает дискуссии среди автовладельцев, ведь правила проезда таких участков зависят от конкретных обстоятельств.

По общему правилу, если на дороге нет специальных знаков или разметки, поворот налево или разворот следует выполнять именно с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с дорогой. Это позволяет разгрузить основные полосы движения и обеспечить плавность транспортного потока.

Однако ситуация кардинально меняется, когда на перекрестке появляются дорожные знаки 5.16, 5.18 или соответствующая горизонтальная разметка, указывающие направления движения по полосам. В таком случае водители обязаны руководствоваться именно этими указателями. Если разметка предписывает осуществлять поворот с проезжей части, выезд на трамвайные пути для выполнения маневра становится грубым нарушением правил.

В представленном тесте на дороге была четко нанесена разметка 1.18, которая определяла порядок движения по полосам. Согласно ее требованиям, разворот должен был выполняться исключительно с крайней левой полосы асфальтированного покрытия, а не с рельсов. Таким образом, водитель желтого авто действовал согласно ПДД, тогда как водитель синей машины, выехав на пути при наличии ограничительной разметки, допустил ошибку.

Ответ на тест по ПДД

Правильным ответом на задание стал вариант под номером 1: нарушителем является водитель синего автомобиля. Этот пример в очередной раз напоминает водителям, что при наличии разметки, регулирующей направления движения, трамвайная колея перестает быть законным местом для старта левого поворота или разворота.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.