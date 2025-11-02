Кто нарушает правила? Тест на знание ПДД

Положения ПДД были разработаны для того, чтобы сделать движение по дорогам максимально понятным и безопасным. Тем не менее, водители различных транспортных средств нарушают Правила буквально каждый день. Достаточно ли хорошо вы осведомлены, чтобы распознать нарушителя?

Проверить свои знания можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Его задание так и звучит: определите, кто нарушает правила в изображенной ситуации? А на картинке с условиями задачи мы видим желтое авто, которое готовится припарковаться, чтобы подобрать пассажирку, а также мотоциклиста и велосипедиста, которые движутся прямо по дороге на противоположной стороне улицы. Итак, нарушителем здесь является:

мотоциклист; мотоциклист и велосипедист; водитель желтого автомобиля; мотоциклист и водитель желтого автомобиля; все нарушают правила; никто не нарушает правила.

На что нужно сразу обратить внимание, так это на то, что боковые полосы на этом участке дороги обозначены разметкой и специальным дорожным знаком (5.11) как полосы для маршрутных транспортных средств. Водитель желтого авто сигнализирует световым указателем, что планирует заехать на такую полосу, а мотоциклист и велосипедист уже движутся по ней.

Начать решать задачу стоит с того, кто же имеет право ехать по полосе для общественного транспорта. Эту информацию находим в пункте 17.1 действующих ПДД. Он указывает, что на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной соответствующим дорожным знаком, запрещаются движение и остановка на этой полосе для всех других транспортных средств. Однако исключение составляют такси, мопеды, мотоциклы (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипеды. Таким образом, получается, что мотоциклист и велосипедист правил не нарушают.

Остается разобраться с водителем желтого авто. Ему движение и остановка на полосе запрещаются, но обратите внимание, что полоса для движения маршрутных транспортных средств отделена прерывистой линией дорожной разметки. Согласно пункту 17.2 действующих ПДД, это означает, что на данную полосу разрешается въезд перед поворотом направо, а также для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части. А значит и водитель желтого авто движется строго в соответствии с правилами.

Таким образом получается, что правильным здесь является шестой вариант ответа. Ведь правил в этой ситуации не нарушает никто.

