Кто нарушает правила? Быстрый тест по ПДД

Движение автомобилей на мосту и под мостом всегда требует от водителя повышенного внимания и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Насколько хорошо вы можете сориентироваться в таких условиях, поможет определить тест, который будет полезен как для начинающих, так и для опытных водителей.

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Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами участок дороги с мостом и два автомобиля на нем. Водитель красной машины намерен проехать по мосту задним ходом, а водитель синей – развернуться под этой конструкцией. Вам предстоит определить, кто из них нарушает правила в изображенной ситуации. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

водитель синего автомобиля; водитель красного; оба нарушают; оба не нарушают правила.

Начнем с водителя красного автомобиля, который движется задним ходом, находясь на мосту. Может ли он так поступить, узнаем из пункта 10.10 действующих ПДД, в котором указаны места, где запрещено движение задним ходом. Среди этих мест – мосты, путепроводы и эстакады. Соответственно, водитель красного автомобиля точно нарушит правила.

Теперь о водителе синего автомобиля: он хочет развернуться под этим же мостом. Обратимся к пункту 10.7 Правил дорожного движения, где указаны места, где запрещен разворот. Мы видим, что разворот запрещен не только на мостах, путепроводах и эстакадах, но и под ними. То есть водитель синего автомобиля также нарушает правила.

Таким образом, получается, что нарушителями в этой ситуации являются оба водителя. А правильным вариантом ответа на задачу является четвертый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, каким образом синий автомобиль может вернуться на кольцо.

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