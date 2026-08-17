Какая траектория разрешена? Тест на знание ПДД

Проезд кругового перекрестка – задача не всегда простая даже для опытного водителя. А хорошо ли вы помните все соответствующие положения ПДД? Проверить себя вам поможет тест.

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Задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами круговой перекресток и синий автомобиль на нём. Он случайно свернул не в тот съезд и хочет вернуться назад. Для этого он либо немного проедет задним ходом и дальше будет двигаться по траектории А, либо развернется и заново въедет на кольцо, двигаясь по траектории Б. Вам нужно определить, какая из траекторий движения ему для этого разрешена. Вариантов ответа четыре – выберите из них тот, который считаете правильным:

только траектория А; только траектория Б; обе траектории разрешены; обе траектории запрещены.

Итак, на то, что перед нами именно кольцевой перекресток, указывает дорожный знак 4.10 "Кольцевое движение". Как наш водитель может повернуть на него, разберем по порядку.

Начнем с траектории Б, ведь здесь все довольно очевидно. Мы видим, что траектория разворота проходит таким образом, что автомобиль пересекает сплошную линию разметки, что по правилам запрещено. Конечно, это ограничение можно нарушить при объезде неподвижного препятствия или при обгоне транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч, но это явно не наш случай. Следовательно, траектория Б водителю точно запрещена.

Что касается траектории А, то она тоже не должна вызывать особых сложностей. Мы видим, что на кольцевом перекрестке нет других транспортных средств, а значит, водитель не создаст никому препятствий или опасности. А это одно из главных условий при движении задним ходом.

Тем не менее, кольцевой перекресток – это все равно перекресток, а значит, к нему применяются все соответствующие пункты ПДД. Так, пункт 10.10 прямо указывает, что движение задним ходом на перекрестках категорически запрещено. Без каких-либо исключений.

А это означает, что ни одна из предложенных траекторий водителю не подходит – он нарушит правила в любом случае. Правильным является четвертый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, какая траектория разворота разрешена водителю.

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