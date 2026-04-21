Кто может продолжить движение? Тест на знание сигналов регулировщика

Сигналы регулировщика дорожного движения не так просты, как цветные фонари более привычного светофора. Тем не менее, каждый водитель должен четко помнить соответствующие положения ПДД, чтобы не растеряться, если встретится с регулировщиком – и этот тест поможет вам проверить свои знания.

YouTube-канал "За! Правилами" предлагает задачу, в которой нужно определить, кто из водителей на перекрестке, где движение регулируется вручную, может сразу проехать дальше. В условиях задачи видим, что полицейский, который управляет потоками, стоит на пересечении дорог, вытянув вперед правую руку со стоп-сигналом. При этом синее авто, и трамвай, приближающиеся со стороны его лица, движутся вперед, так же, как и велосипедист, подъехавший сзади, а серое авто, находящееся с левой стороны от регулировщика, сигнализирует о повороте налево. Продолжить движение в этой ситуации может:

трамвай и синий автомобиль; только синий автомобиль; только серый автомобиль; только велосипедист; всем движение запрещается.

Тот факт, что на изображенном перекрестке нет ни светофоров, ни знаков, можем опустить – все равно, пока там работает регулировщик, их сигналы теряют силу. Зато важно выяснить, что именно означает поза полицейского с вытянутой вперед правой рукой. Это записано в пункте 8.8 действующих ПДД. При таком сигнале:

со стороны груди – всем транспортным средствам разрешается движение только направо;

с левой стороны – трамваю можно налево, нерельсовым транспортным средствам во всех направлениях;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещается.

Согласно этому разъяснению, становится понятно, что трамвай и синий автомобиль не могут проехать сразу – они движутся прямо, а поза регулировщика открывает им только возможность повернуть направо, поэтому этим двум придется подождать другого сигнала. Велосипедисту вообще запрещается движение в любом направлении, и он также должен ждать другого сигнала. И фактически единственный, кто может продолжить движение при этом сигнале – это водитель серого автомобиля, поскольку ему разрешается движение во всех направлениях. Правильным является третий вариант ответа на эту задачу.

