Кто имеет право проехать перекресток? Запутанная задача с регулировщиком

Хотя регулировщик на перекрестке, управляющий транспортными потоками, сейчас не такое частое явление, действующие ПДД все же требуют от водителей четкого знания всех его жестов. Готовы ли вы проверить свои знания прямо сейчас?

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Соответствующий тест опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача – внимательно посмотреть на картинку, задающую дорожную ситуацию, и ответить, водитель какого транспортного средства имеет право продолжить движение.

На картинке мы видим перекресток с трамвайными путями. С одной стороны к нему подъезжают едущий прямо красный трамвай и голубое авто, водитель которого намерен повернуть налево. Во встречном им направлении движется желтый трамвай. Справа мы видим розовую легковушку, которая сигнализирует о повороте в левую сторону, а с левой дороги подъезжает оранжевая машина, которая намерена дальше двигаться прямо. Регулировщик при этом стоит лицом к красному трамваю и держит руки разведенными в стороны.

Вот варианты ответа на вопрос, кто в этой ситуации сможет продолжить движение:

оба трамвая; только красный трамвай; только оранжевый автомобиль; только розовое авто; только синий автомобиль.

Чтобы определить, какие авто могут двигаться дальше, а каким придется остановиться, нужно вспомнить, что означает жест регулировщика с разведенными в стороны руками. Согласно пункту 8.8 действующих ПДД такая позиция означает:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и направо;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Таким образом, в описанной ситуации оба трамвая и синий автомобиль двигаться дальше не могут – жест регулировщика им это прямо запрещает. Розовый автомобиль также должен будет остановиться, ведь его водитель хочет повернуть налево, а по бокам от регулировщика могут продолжать движение те, кто едет дальше прямо или поворачивает в правую сторону.

И только оранжевый автомобиль сможет в этой ситуации проехать перекресток под этот сигнал регулировщика. Ведь он подъезжает со стороны и намерен двигаться прямо. Правильным вариантом ответа является третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на порядок проезда перекрестка, в которой нужно было определить, кто пересечет его третьим.

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