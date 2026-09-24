Кто должен уступить дорогу? Тест для водителей

В целом правила, по которым водители должны уступать друг другу дорогу, не такие уж и сложные. Но на пути встречаются и нестандартные ситуации, которые потребуют от вас глубокого знания ПДД, и проверить себя здесь можно с помощью интересного теста.

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Эту задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами", и она потребует от вас максимальной сосредоточенности и грамотности. Перед вами участок дороги, на одной из полос которой ведется ремонт. К этой точке с одного направления приближаются два автомобиля – красный и зеленый. При этом, из-за нетипичных обстоятельств, траектории их движения пересекаются. Вам нужно определить, водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в этой ситуации. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

водитель красного автомобиля; водитель зеленого автомобиля.

Первое, на что нужно обратить внимание в данной ситуации, – это полоса, на которой ведутся работы. Как видим, в ней движется водитель красного автомобиля. По простой логике, именно он и должен уступить. Но не спешите с ответом, ведь в нашей ситуации нужно учесть один крайне важный нюанс – требования разметки.

Присмотритесь внимательно: на проезжую часть, помимо традиционной белой разметки, нанесена еще и временная разметка желтого цвета. А согласно действующим Правилам дорожного движения, временная разметка имеет преимущество перед постоянной.

А теперь обратите внимание на то, что согласно этой разметке водитель красного автомобиля продолжит движение в своей полосе, в отличие от водителя зеленого. Он-то как раз меняет полосу. А, согласно пункту 10.3 правил, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Итак, получается, что водитель зеленого автомобиля, хотя и движется прямо, в этой конкретной ситуации перестраивается на полосу, по которой движется водитель красной машины. Это означает, что именно ему придется пропустить своего визави. Правильным является второй вариант ответа.

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