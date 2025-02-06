Кто должен дать дорогу? Задания на знание ПДД

Многих аварий можно было бы избежать, если бы участники движения соблюдали ПДД. Например, неправильный обгон, нарушение скоростного режима или невыполнение требований знаков дорожного движения могут привести к серьезным последствиям.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто должен дать дорогу.

Кто должен дать дорогу в этой ситуации?

Водитель бензовоза; Водитель легкового автомобиля.

Объяснение

Есть участок дороги и два автомобиля на ней. Водитель красного просто едет прямо, а водитель бензовоза намерен развернуться и включил соответствующий левый указатель поворота для этого.

Дорога имеет двойную сплошную линию разметки, пересекать которую категорически запрещается, но именно в месте разворота и именно с правильной стороны для водителя бензовоза есть участок с линией разметки, где можно выполнить разворот.

Следующий и очень важный нюанс – это то, что водитель бензовоза собирается развернуться не из соответствующего крайнего положения, то есть не из крайней левой полосы, являющейся нарушением правил.

Пункт 10.6 указывает: "если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или приказных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или помех другим участникам движения. В случае необходимости для обеспечения безопасности дорожного движения следует обратиться за помощью к другим лицам".

Водителю крупногабаритного бензовоза разрешается в этой ситуации развернуться с крайней правой полосы, если тем самым он не создаст препятствия или опасности для красного автомобиля, которому он, кстати, должен дать дорогу согласно требованиям пункта 10.4 ПДД.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Дорогу должен дать водитель бензовоза.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростой тест о правилах совершения обгона.

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