Кто будет виновником в случае столкновения? Тест на знание ПДД

В случае столкновения на дороге любой водитель будет доказывать свою невиновность, однако положения ПДД неумолимы, и благодаря им нарушителя практически всегда можно определить точно. Сможете ли вы разобраться в аварийной ситуации, покажет интересный тест.

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Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед нами участок дороги и три автомобиля на нем. Грузовой автомобиль движется прямо, водитель желтого автомобиля обгоняет его с включенным соответствующим левым поворотником, а водитель красного в этот момент выезжает с парковки, обозначенной соответствующим дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки". Траектории движения желтого и красного автомобилей при этом пересекаются, что может привести к крайне неприятному столкновению. Ваша задача – определить: если неприятность все же произойдёт, кто будет виноват в столкновении? Выберите один из вариантов:

водитель желтого автомобиля; водитель красного автомобиля.

Итак, как мы уже выяснили, водитель красного автомобиля выезжает задним ходом с обозначенного знаком места для стоянки. Это не является нарушением. А вот не нарушает ли правила обгона водитель желтого автомобиля? В этой ситуации ответ нам даст дорожная разметка.

Мы видим, что на этом участке встречные потоки разделены сплошной линией разметки, которая, правда, со стороны желтого автомобиля имеет также и прерывистую линию. Такая комбинация позволяет пересекать сплошную линию только с той стороны, где нанесена также и прерывистая разметка. То есть задуманный маневр водителю желтого автомобиля также разрешается.

Так кто же должен уступить дорогу в этой ситуации? Обратимся к пункту 10.2 действующих ПДД. В нем указано, что, выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней.

То есть водитель красного автомобиля, выезжая с места стоянки, должен пропустить вообще всех без исключения, кто бы ни попался на его пути. А это означает, что в случае столкновения виновником согласно правилам будет именно он. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто должен уступить дорогу на перекрестке.

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