Кроссовер Volkswagen на базе Golf снимут с производства навсегда. Фото

Кроссовер Volkswagen T-Roc Cabriolet снимут с производства. В продаже машина исчезнет через год. Модель на базе Golf снимут с производства навсегда – преемника автомобиль не получит.

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Об этом стало известно Automotive News Europe. VW T-Roc Cabriolet выступает в необычном сегменте кроссоверов-кабриолетов. Прямых соперников у модели нет, но это не помогло добиться высоких продаж.

Автомобиль дебютировал в 2019 году и, можно сказать, что продержался на рынке довольно долго. В компании рассчитывали предложить покупателям необычную модель, но те предпочли либо классические кабриолеты, либо более практичные и доступные кроссоверы с фиксированной крышей.

Фактически, Volkswagen T-Roc Cabriolet заменил кабриолет VW Golf. Наверняка в руководстве предполагали, что под видом популярных кроссоверов можно продать любую машину.

В 2025 году появится новый Volkswagen T-Roc. Из линейки исчезнет кабриолет, останется только привычный вариант с пятидверным кузовом.

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