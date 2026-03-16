Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen показали до премьеры

Новый кроссовер Volkswagen ID.Tiguan 2027 модельного года – долгожданный автомобиль, который придет на смену модели VW ID.4. Премьера недорогого электрокара еще не состоялась, но на машину уже можно взглянуть.

Видео дня

Преемник Volkswagen ID.4 скоро присоединится к линейке Tiguan как третий автомобиль. В Carscoops создали свой вариант возможного дизайна.

Переименование модели на VW ID.Tiguan соответствует стратегии производителя по присвоению новым EV знаменитых названий, с которыми покупатели давно знакомы. Теперь одновременно Volkswagen будет предлагать три Tiguan, ведь для европейского и американского рынков уже существуют разные варианты кроссоверов с ДВС.

Глубокое обновление подарит кроссоверу название по-настоящему успешного автомобиля. Модель Volkswagen ID.Tiguan 2027 модельного года рассекретят после хэтчбека ID.3 к концу 2026 года. Ожидается, что внешность немецкого электрокара получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Также анонсированы изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс и новое оснащение.

OBOZ.UA ранее рассказывал про долгожданную новинку BMW.