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Крепкие и надежные автомобили с ценой около 12 000 долларов: список лучших машин

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Opel Astra

Эксперты назвали надежные и крепкие автомобили с пробегом, которые сегодня можно купить на вторичном рынке. Мы проверили – каждую машину в рейтинге можно купить по цене около 12 000 долларов.

Список лучших составили в What Car. Учитывали автомобили с пробегом, которые выступают в C-классе. Это очень популярные модели, которые объединяют практичность и оснащение в достаточно компактном кузове.

Самые надежные б/у автомобили по цене около 12 000 долларов:

  1. Skoda Octavia A7;
  2. SEAT Leon;
  3. Audi A3;
  4. Skoda Scala;
  5. Volkswagen Golf 7;
  6. Ford Focus;
  7. BMW 1 deries;
  8. Honda Civic;
  9. Hyundai i30;
  10. Opel Astra.
Skoda Octavia

На первое место поставили Skoda Octavia. У специалистов и владельцев машина практически не вызывает нареканий. Машину хвалят за просторный салон, оснащение и огромный багажник.

Но и последнее место в списке лучших – вполне почетное. Opel Astra является надежной машиной. Иногда беспокоят жесткая подвеска и шумные моторы..

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