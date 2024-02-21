Крепкие и надежные автомобили с ценой около 12 000 долларов: список лучших машин

Эксперты назвали надежные и крепкие автомобили с пробегом, которые сегодня можно купить на вторичном рынке. Мы проверили – каждую машину в рейтинге можно купить по цене около 12 000 долларов.

Список лучших составили в What Car. Учитывали автомобили с пробегом, которые выступают в C-классе. Это очень популярные модели, которые объединяют практичность и оснащение в достаточно компактном кузове.

Самые надежные б/у автомобили по цене около 12 000 долларов:

Skoda Octavia A7; SEAT Leon; Audi A3; Skoda Scala; Volkswagen Golf 7; Ford Focus; BMW 1 deries; Honda Civic; Hyundai i30; Opel Astra.

На первое место поставили Skoda Octavia. У специалистов и владельцев машина практически не вызывает нареканий. Машину хвалят за просторный салон, оснащение и огромный багажник.

Но и последнее место в списке лучших – вполне почетное. Opel Astra является надежной машиной. Иногда беспокоят жесткая подвеска и шумные моторы..

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