Кому запрещена выбранная траектория движения? Тест на знание ПДД

Требования ПДД сконструированы таким образом, что водители различных транспортных средств не могут выбирать какое угодно направление движения, а должны учитывать различные ограничения. Сможете ли вы соблюсти их всех – проверьте с помощью теста.

Видео дня

Его опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Картинка с условиями демонстрирует нам прямой участок дороги, на котором находятся три водителя. Велосипедист и красная легковушка движутся прямо, а зеленая машина сигнализирует о намерении припарковаться на обочине и подобрать пассажира. Кто из этих трех при этом нарушает правила? Вот варианты ответов:

только велосипедист; велосипедист и водитель красного авто; водители красного и зеленого автомобилей; только водитель красной машины; все нарушают; никто не нарушает правила.

Первое, на что нужно обратить внимание – это, конечно, дорожные знаки и разметка. На нашей картинке мы можем видеть разметку 1.27, обозначающую выделенную полосу для движения маршрутных транспортных средств, и знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств". Велосипедист и красное авто движутся именно в этой полосе.

Но разрешено ли им это? Ответ дает пункт 17.1 действующих ПДД. В нем говорится, что на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств, кроме такси и велосипедистов. Согласно этому пункту, велосипедист правил не нарушает. Чего не скажешь о водителе красной машины – он в этой ситуации точно является нарушителем.

Осталось только зеленое авто. Его водитель тоже планирует заехать на полосу для маршрутных транспортных средств, чтобы остановиться там для посадки пассажира. Эту ситуацию регулирует пункт 17.2. Он указывает, что водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. А также в таких местах разрешается заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части. Так что, водитель зеленого авто может с чистой совестью подобрать своего пассажира – нарушением это не будет.

Итак, получается, что из всех трех участников дорожной ситуации правила нарушает только водитель красного авто. Правильным является четвертый вариант ответа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.