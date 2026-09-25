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Кому разрешен маневр? Тест на знание ПДД

Елена Былим
Авто Oboz
2 минуты
147
Задания по ПДД
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Правильная ориентация в сложных дорожных ситуациях – залог безопасного управления любым транспортным средством. Даже опытные водители иногда допускают ошибки, когда на одном перекрестке установлено несколько указателей, в том числе временные и постоянные знаки.

Специальное тестовое задание от канала "По правилам" предлагает подробно разобраться, разрешено ли водителям красного и желтого автомобилей совершить поворот и разворот соответственно. Ниже приведен подробный разбор данной схемы, который поможет проверить свои знания Правил дорожного движения и избежать штрафов.

Задание по ПДД

К регулируемому перекрестку одновременно подъезжают два транспортных средства, водители которых планируют изменить направление движения. Водитель красного автомобиля занимает правую полосу и намеревается выполнить поворот налево. В то же время водитель желтого автомобиля находится в левой полосе и планирует совершить разворот. Сложность ситуации заключается в наличии нескольких дорожных знаков, среди которых есть как указатели направления движения по полосам, так и ограничения с желтым фоном.

Вопрос из теста по ПДД.

Варианты ответов

Для решения этой ситуации предлагается выбрать один из четырех вариантов действий:

  1. Маневр разрешено совершить только водителю желтого автомобиля.
  2. Право на совершение маневра имеет только водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя имеют полное право осуществить свои замыслы.
  4. Оба водителя нарушат правила в случае выполнения задуманных действий.

Разбор дорожной ситуации

При анализе маневра красного автомобиля следует обратить внимание на знак 3.23 "Поворот налево запрещен", а также на указатель "Направление движения по полосам". Поскольку с правой полосы разрешено движение исключительно прямо, а знак 3.23 прямо запрещает поворот налево, красному автомобилю совершать такой маневр категорически запрещается.

Ситуация с желтым автомобилем требует большей внимательности в отношении приоритетов. Временный знак 3.23 на желтом фоне действует на весь узел и имеет преимущество перед постоянными указателями, запрещая поворот налево с любой полосы. Однако согласно правилам, запрет на поворот налево никоим образом не ограничивает и не отменяет возможность выполнения разворота. Указательный знак полос движения разрешает желтой машине движение налево и разворот, поэтому отсутствие прямого запрета именно на разворот дает ей зеленый свет.

Ответ на тест по ПДД

Ответ на тест по ПДД.

Правильным вариантом в этом задании является номер один – выполнить задуманный маневр имеет право только водитель желтого автомобиля. Он может безопасно совершить разворот, тогда как водителю красного автомобиля придется продолжить движение прямо.

OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, в котором вам нужно определить водителя-нарушителя.

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