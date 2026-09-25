Кому разрешен маневр? Тест на знание ПДД

Правильная ориентация в сложных дорожных ситуациях – залог безопасного управления любым транспортным средством. Даже опытные водители иногда допускают ошибки, когда на одном перекрестке установлено несколько указателей, в том числе временные и постоянные знаки.

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Специальное тестовое задание от канала "По правилам" предлагает подробно разобраться, разрешено ли водителям красного и желтого автомобилей совершить поворот и разворот соответственно. Ниже приведен подробный разбор данной схемы, который поможет проверить свои знания Правил дорожного движения и избежать штрафов.

Задание по ПДД

К регулируемому перекрестку одновременно подъезжают два транспортных средства, водители которых планируют изменить направление движения. Водитель красного автомобиля занимает правую полосу и намеревается выполнить поворот налево. В то же время водитель желтого автомобиля находится в левой полосе и планирует совершить разворот. Сложность ситуации заключается в наличии нескольких дорожных знаков, среди которых есть как указатели направления движения по полосам, так и ограничения с желтым фоном.

Варианты ответов

Для решения этой ситуации предлагается выбрать один из четырех вариантов действий:

Маневр разрешено совершить только водителю желтого автомобиля. Право на совершение маневра имеет только водитель красного автомобиля. Оба водителя имеют полное право осуществить свои замыслы. Оба водителя нарушат правила в случае выполнения задуманных действий.

Разбор дорожной ситуации

При анализе маневра красного автомобиля следует обратить внимание на знак 3.23 "Поворот налево запрещен", а также на указатель "Направление движения по полосам". Поскольку с правой полосы разрешено движение исключительно прямо, а знак 3.23 прямо запрещает поворот налево, красному автомобилю совершать такой маневр категорически запрещается.

Ситуация с желтым автомобилем требует большей внимательности в отношении приоритетов. Временный знак 3.23 на желтом фоне действует на весь узел и имеет преимущество перед постоянными указателями, запрещая поворот налево с любой полосы. Однако согласно правилам, запрет на поворот налево никоим образом не ограничивает и не отменяет возможность выполнения разворота. Указательный знак полос движения разрешает желтой машине движение налево и разворот, поэтому отсутствие прямого запрета именно на разворот дает ей зеленый свет.

Ответ на тест по ПДД

Правильным вариантом в этом задании является номер один – выполнить задуманный маневр имеет право только водитель желтого автомобиля. Он может безопасно совершить разворот, тогда как водителю красного автомобиля придется продолжить движение прямо.

OBOZ.UA предлагает тест по ПДД, в котором вам нужно определить водителя-нарушителя.

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