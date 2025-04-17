Кому можно проехать? Задание на знание сигналов регулировщика

Согласно требованиям ПДД каждый водитель обязан знать не только значения всех знаков и разметки, но и хорошо разбираться в сигналах дорожного регулировщика. А как давно вы проверяли свои знания?

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Помочь в этом может тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Задание звучит так: какому водителю в данной ситуации разрешается продолжить движение?

На картинке с условиями мы видим перекресток, на котором стоит регулировщик. К нему подъезжает скорая с включенным проблесковым маячком синего цвета, водитель которой сигнализирует о намерении повернуть направо, а также легковушка, которая продолжает движение прямо. Кто из них может без остановок проехать этот перекресток:

водитель скорой; водитель красного автомобиля; оба могут; оба не могут проехать.

Следовательно, порядок движения на этом перекрестке определяет регулировщик. По условиям задачи, он стоит с обеими руками, вытянутыми в стороны. Согласно пункту 8.8 действующих ПДД такая поза означает, что:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам - прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

На первый взгляд можно прийти к выводу, что водителю красной легковушки в этой ситуации разрешается проезд через перекресток, а водителю скорой – нет. Однако скорая движется с проблесковым маячком, а значит, его тоже стоит учесть.

Согласно требованиям ПДД, для привлечения дополнительного внимания водители оперативных транспортных средств должны включать не только световой, но и специальный звуковой сигнал. В таком случае им разрешено игнорировать многие правила дорожного движения. Об этом говорится в пункте 3.1 ПДД. Он же указывает, что исключением здесь являются сигналы регулировщика – их нужно выполнять в любом случае, даже если на спецтранспорте работают проблесковые маячки и звуковой сигнал.

А значит, в этой ситуации водитель скорой должен учесть показанный жест и остановиться. В то время как водитель легковушки имеет право продолжить движение. Правилен второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение максимальной разрешенной скорости движения.

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