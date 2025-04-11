Какая скорость разрешена? Тест на знание ПДД

Соблюдение скоростного режима – один из главных залогов безопасности дорожного движения. Поэтому здесь так важно соблюдать требования ПДД. Кстати, а вы хорошо знаете все соответствующие пункты правил?

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Чтобы проверить себя, пройдите тест, предложенный YouTube-каналом "За! Правилами". Задачей на этот раз является определение скорости, с которой разрешается дальнейшее движение водителям в изображенной ситуации.

На картинке с условиями задачи мы видим красный и белый автомобили, которые встретились на пересечении дорог. Водитель белого авто планирует повернуть налево, а водитель красного – направо. С какой скоростью им разрешается продолжать движение в этой ситуации? Варианты ответа здесь таковы:

красному автомобилю - не более 20 км/ч, белому - не более 50 км/ч; обоим автомобилям – не более 50 км/ч; красному – не более 10 км/ч, белому – не более 90 км/ч; обоим автомобилям – не более 15 км/ч; красному – не более 15 км/ч, белому – не более 60 км/ч.

Конечно, ключом к правильному ответу здесь является знак, который мы видим в кадре. Это знак 5.35 "Конец жилой зоны". Соответственно, белый автомобиль выезжает из данной жилой зоны, а красный в нее заезжает.

Такую ситуацию регулирует пункт 12.5 действующих ПДД. В нем отмечается, что скорость движения в жилых и пешеходных зонах не должна превышать 20 км/ч. Предыдущий же пункт этого же раздела правил (12.4) утверждает, что в населенных пунктах скорость движения транспортных средств не должна превышать 50 км/ч.

Итак, основываясь на этих данных, мы можем прийти к выводу, что красный автомобиль, который после выполнения поворота окажется в жилой зоне, не сможет двигаться быстрее 20 км/ч. В то время как белый автомобиль окажется на городской дороге, где действует ограничение в 50 км/ч. Правильным является первый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто нарушает правила во время проезда перекрестка.

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