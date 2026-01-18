Кого надо пропустить? Тест на знание ПДД

Хотя некоторым водителям бывает трудно в это поверить, но все же, согласно ПДД, пешеходы и велосипедисты являются равноправными участниками дорожного движения. И порой автомобилистам нужно пропускать их, если они не хотят нарушить правила и нарваться на штраф.

А хорошо ли вы знаете ситуации, в которых водитель должен пропускать пешеходов и велосипеды? Проверить себя поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Собственно, его задание так и звучит: определите, кого должен пропустить водитель серого автомобиля в изображенной ситуации. А на картинке серая легковушка сигнализирует о намерении повернуть направо, тогда как с правой стороны от нее движется велосипедист и при этом улицу, на которую должен быть выполнен поворот, переходит девушка. Итак, варианты, кого должен пропустить водитель, здесь следующие:

только пешехода; только велосипедиста; должен пропустить обоих; не должен пропускать никого.

Перекресток, на котором сложилась эта ситуация, не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Также мы видим на нем знак 2.3 "Главная дорога" и табличку 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, водитель серого автомобиля находится на главной дороге и продолжит движение по ней после поворота.

Тем не менее, в соответствии с пунктом 16.12 действующих ПДД, как на регулируемых, так и на нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении.

Следовательно, в этой ситуации водитель, хоть и едет по главной дороге, все же вынужден будет уступить и пешеходу, и велосипедисту. Правильный ответ – третий.

