Когда BMW выпустит новое поколение культового авто Х5: известно сроки и детали

Автомир давно замер в ожидании. BMW должен выпустить новое поколение культовой модели Х5. И, несмотря на самые оптимистичные прогнозы, перспективы пока противоречивы. Производство следующего поколения BMW X5 под кодовым названием G65 начнется не раньше августа 2026 года.

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Это означает, что большинство рынков не увидят новый X5 раньше конца 2026 года или начала 2027 года. Дизайн, по слухам, объединит элементы концепции Neue Klasse Vision X на большем кузове. Детали рассказали эксперты BMW blog.

Хотя новый X5 будет иметь многочисленные дизайнерские элементы Neue Klasse, он не будет прямой копией iX3, основанного на концепте Vision X. Интерфейс возьмет некоторые цифровые элементы от Vision X, но также будет иметь и другие функции. Эта дифференциация в значительной степени связана с тем, что G65 X5 построен на гибкой платформе BMW CLAR, в отличие от iX3, который будет использовать первую NCAR платформу для электромобилей.

Инсайдеры говорят, что BMW X5 2026-2027 гг. продвинется дальше на премиум-рынок. Автомобиль будет иметь топовые функции – как правило, зарезервированы для флагманских моделей, таких как 7 серия и X7. Внутри салона ожидайте увидеть последнюю операционную систему BMW – вероятно под названием iDrive 10 или iDrive X – вместе с дисплеем Panoramic Vision, интерфейсом дополненной реальности и экраном со стороны пассажира.

Экран со стороны пассажира дебютирует не только на новом X5, но и других моделях, начиная с обновленной 5-й серии. Кроме того, источники упоминают новую функцию под названием "Ceremonial Light Carpet", которая будет запущена вместе с X5 и iX5. Хотя деталей мало, ожидается, что технология предложит уникальный визуальный опыт водителям.

Под капотом двигатель V8 останется опцией для более высоких комплектаций. Между тем гибридный вариант будет использовать значок M60e xDrive, разделяя трансмиссию с текущим 750e xDrive.

Что касается электромобилей, то модельный ряд будет включать авто от начального уровня до высокопроизводительного iX5 M70 мощностью не менее 600 лошадиных сил. Полностью электрические версии получат преимущество от новых аккумуляторов BMW Gen6, которые обещают на 30% более быструю зарядку, на 20% увеличение плотности энергии и больший запас хода.

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