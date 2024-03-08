Китайцы создали дешевого соперника Tesla, но шансов у него мало. Фото

Новый Arcfox Alpha S5 готовится выйти на рынок. В СМИ машину окрестили соперником Tesla Model S, хотя электрокар получил посредственный запас хода. Но цена – почти в три раза меньше.

О машине рассказывает Carscoops. Электромобиль Arcfox Alpha S5 – крупный седан с длиной кузова 4820 мм при колесной базе в 2900 мм, ширина равна 1930 мм, а высота составляет 1480 мм.

Дизайн не копирует известные на весь мир модели. Видимо, потому, что европейские и американские производители просто не работают в такой стилистике. В целом – дизайн эффектный и специфический, с крупными фарами сложной формы и "складками" в разных местах кузова.

Моментально электромобиль идентифицируется как китайский – в КНР автомобили без двигателей внутреннего сгорания в среднем приблизительно так и выглядят.

В движение новый Arcfox Alpha S5 приводит электромотор мощностью 268 л.с. Появится и двухмоторный вариант. Емкость батареи неизвестна, но запас хода – приблизительно 400 км. Не самый выдающийся показатель, хотя и цена низкая – от 27 800 долларов. Если отбросить шутки про Tesla, то соперничать новинка будет разве что с такими же дешевыми и неказистыми электрокарами BYD.

OBOZ.UA уже показывал новый китайский внедорожник с европейским дизайном.