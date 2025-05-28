Китайцы показали новый кроссовер с дизайном как у Mitsubishi. Фото

Недорогой кроссовер Lynk & Co 08 – новая модель от Geely, которая в профиль выглядит почти как копия Mitsubishi Outlander. Этот китайский автомобиль дешевле многих соперников похожих размеров, однако покупатели взамен получают соответствующее качество.

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Низкая цена может привлечь покупателей, которых не беспокоит копирование чужого дизайна. Однако, как стало известно Carscoops, цена Lynk & Co 08 стала намного выше с выходом на европейский рынок – от 54 000 евро.

Трудно прогнозировать успех китайской машины, которую оценили настолько смело. При этом на самом деле Lynk & Co 08 – по-настоящему доступный кроссовер с ценой около 25 000 долларов в Китае.

В дизайне, особенно в профиль, очевидно заимствование решений популярного кроссовера Mitsubishi Outlander. Но в этом нет ничего необычного для китайского автопрома.

В движение машину приводит гибридная силовая установка на базе 135-сильного бензинового двигателя и электромотора мощностью 200 л.с.

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