Новый недорогой кроссовер от SEAT на базе VW готовят к премьере. Фото

Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2026 модельного года от SEAT построят на базе моделей VW следующего поколения. Машину готовят к официальной премьере после долгого ожидания.

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Новый Cupra Raval ранее заметили на дорогах в рамках дорожных испытаний перед премьерой. Как стало известно Motor1, публичный дебют серийной машины состоится в сентябре 2025 года на Автошоу в Монако.

Дизайн у машины получился эффектный и агрессивный. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на концепт 2023 года. Резкие линии формируют необычную пластику.

Электрокар Cupra Raval построен на базе компактной модели Volkswagen, которая скоро сменит VW Polo. Затем в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.

Компактный электромобиль длиной около 4 м получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км. В серийное производство машина отправится в 2026 году – старт перенесли на один год. Ожидается, что базовую цену постараются удержать в диапазоне 20-25 тысяч евро.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новые недорогие электрокары 2025 года.