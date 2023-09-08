Каким будет новый недорогой хит Volkswagen: появились детали о Golf 9 поколения

Новый Volkswagen Golf 9 поколения появится в 2028 году. Потенциальный хит компании изменится кардинально. Автомобиль планируют сделать недорогим и порадовать покупателей свежими впечатлениями. Фанаты модели также не должны быть разочарованы.

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Детали о модели сообщает Autocar. Новый VW Golf 9 поколения решено превратить в электромобиль. Таким образом, актуальный Volkswagen Golf 8 станет последней моделью линейки с двигателями внутреннего сгорания.

Значит, новинке придется каким-то образом делить покупателей с Volkswagen ID.3 – это недорогой электромобиль похожего размера. Возможно, автомобиль нового поколения назовут VW ID.Golf. Однако новинку планируют построить на другой платформе – новой SSP. То есть технически хэтчбек не будет относиться к линейке ID.

Пока художники фантазируют о дизайне модели, в компании отмечают, что внешность традиционно будет эволюционной без радикальных перемен. За "революцию" все же будет отвечать техническая часть.

Такие изменения не помешают появлению спортивных модификаций GTI и R в 2029 году. Такие машины будут быстрее и мощнее стандартной модификации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о производителе SsangYong – компания сменит свое название в 2024 году.