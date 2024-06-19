Самую доступную модель Alfa Romeo сделали намного мощнее. Фото

Новый кроссовер Alfa Romeo Junior Veloce 2024 года показали официально как топовый мощный вариант самой дешевой модели итальянской компании. Автомобиль оказался настоящим спорткаром с мощной силовой установкой.

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Ранее новая Alfa Romeo Junior дебютировала на гонке 1000 Miglia в Италии в качестве демонстрационного образца. Вскоре ожидается рыночный дебют модели. Линейку возглавит электромобиль Alfa Romeo Junior Veloce, о котором сообщили на сайте компании.

Alfa Romeo Junior Veloce – мощный электрокар с 280-сильной отдачей. Дизайн модели демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари.

Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger.

Гибрид Alfa Romeo Junior получил мощность 136 л.с. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Старт продаж ожидается до конца года.

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