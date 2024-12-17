Kia сообщила подробности о долгожданной недорогой модели. Фото

Долгожданный недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года уже полностью рассекретили. Этот пикап вызвал большой интерес и разделил мнения общественности. Производитель сообщил новые подробности о модели.

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Об этом рассказывает Motor1. Ранее в сети поднялась дискуссия вокруг дизайна Kia Tasman. Автомобиль выглядит смело и непривычно. Но в корейской компании так сделали специально. В руководстве отдела дизайна Kia отметили, что новый Tasman должен выделяться в сегменте, где почти все пикапы могут показаться похожими друг на друга.

В компании провели внутреннее исследование. Оказалось, что когда люди знакомятся с этой машиной лично и видят пикап вживую, мнение об автомобиле меняется. Положительных отзывов в этом случае фиксируют больше.

В особенности споры вызывали выраженные колесные арки, которые выделяются на фоне кузова и выполнены из неокрашенного пластика. В Kia ранее отметили, что эти элементы можно будет выкрасить в цвет кузова, что сделает их менее заметными. Вдобавок в качестве аксессуара кампания предложит накладки на арки, которые изменят их дизайн.

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