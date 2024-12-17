Новый соперник Duster от Hyundai получит низкую цену. Фото

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta 2024 года недавно рассекретили официально после модернизации. Теперь стало известно, что соперник Renault Duster с низкой ценой получит новую модификацию.

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По информации Autocar, в начале 2025 года появится электрокар Hyundai Creta EV. В издании даже показали возможный дизайн машины. Впрочем, кардинальных отличий от модели с ДВС не ожидается.

Электрический кроссовер получит силовую установку мощностью 138 л.с. и батарейный блок емкостью 45 кВтч с запасом хода более 300 км. Цена Hyundai Creta EV – около 23 000 долларов.

Внешность рестайлинговой модели выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

В оснащение Hyundai Creta 2024 входят двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют начать производство недорогого японского внедорожника.