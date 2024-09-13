Renault готовит соперника самому доступному кроссоверу Tesla
Renault готовит премьеру соперника Tesla Model Y, которая является самым доступным кроссовером компании. Презентация новинки состоится совсем скоро.
Дебют нового электрокара Renault под дочерним брендом Alpine состоится в рамках Парижского автошоу, которое стартует в октябре 2024 года. Про новый Alpine A390 уже кое-что известно. Детали сообщает L'Argus.
Электрический кроссовер Alpine A390 2025 модельного года получит несколько модификаций с 360 л.с. в топовом исполнении и запасом хода около 600 км. Дизайн выполнят в спортивном стиле с динамичным силуэтом.
В Париже французы покажут и другие новинки. Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 EV уже готов к премьере. Электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.
Еще одна новинка принадлежит Dacia. Точной информации о ней не предоставили. Но ожидается, что это семейный кроссовер Dacia Bigster. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек. Также Renault готовит преемника бюджетного электрокара Twizy.
OBOZ.UA ранее рассказывал про другого конкурента Tesla от Lucid.