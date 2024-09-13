Renault готовит соперника самому доступному кроссоверу Tesla

Renault готовит премьеру соперника Tesla Model Y, которая является самым доступным кроссовером компании. Презентация новинки состоится совсем скоро.

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Дебют нового электрокара Renault под дочерним брендом Alpine состоится в рамках Парижского автошоу, которое стартует в октябре 2024 года. Про новый Alpine A390 уже кое-что известно. Детали сообщает L'Argus.

Электрический кроссовер Alpine A390 2025 модельного года получит несколько модификаций с 360 л.с. в топовом исполнении и запасом хода около 600 км. Дизайн выполнят в спортивном стиле с динамичным силуэтом.

В Париже французы покажут и другие новинки. Долгожданный недорогой кроссовер Renault 4 EV уже готов к премьере. Электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.

Еще одна новинка принадлежит Dacia. Точной информации о ней не предоставили. Но ожидается, что это семейный кроссовер Dacia Bigster. Недорогой автомобиль окажется крупнее Duster 3 поколения и сумеет разместить в салоне семь человек. Также Renault готовит преемника бюджетного электрокара Twizy.

OBOZ.UA ранее рассказывал про другого конкурента Tesla от Lucid.