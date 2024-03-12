Kia готовит сразу несколько недорогих моделей: фото и подробности

Новый кроссовер Kia EV3 станет недорогой машиной и присоединится к технологичной линейке автопроизводителя. Это самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу уже в 2024 году. Со временем к нему присоединится еще одна модель.

О машинах рассказывает Carscoops. Новый Kia EV3 2024 года войдет в линейку других электрических кроссоверов (EV5 и EV9). Также ряд представлен хэтчбеком EV6, а в 2026 году к этим моделям присоединится новый EV4, который рассекретили недавно.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический Kia EV3 будут приводить батарейные блоки емкостью от 58 до 77 кВтч. То есть можно рассчитывать на запас хода около 500 км в топовом варианте. В продаже – с 2024 года по ориентировочной цене 30 000 долларов.

Электрический седан Kia EV4 получит цену менее 40 000 долларов за базовый вариант.

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