Kia готовит еще один недорогой внедорожник: появились первые фото

Не успела Kia сыграть премьеру большого внедорожника Tasman 2025 модельного года, как на первых фото в сети показали еще одну одну модель. Новый пикап получится недорогим в сравнении со своими соперниками и порадует практичностью.

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Практичный автомобиль с большим багажником на фото показывает Motor1. Корейский пикап готовят к премьере, но ожидается, что машина отправится в продажу не ранее 2026 года.

Точной информации о новинке не так много. Известно, что в движение этот внедорожник Kia (у модели пока нет названия) приводит электрическая силовая установка. Значит, автомобиль будет соперничать с электрическими пикапами Ford, Chevrolet и, возможно, Rivian. Но окажется дешевле.

А про внедорожник Kia Tasman известно больше, хотя и его пока держат в секрете. Дизайн еще не раскрыли. Машину ранее замечали в компании пикапа Ford Ranger. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

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