Какую машину купить первой: лучшие варианты для новичков
Приобретение автомобиля – важный шаг, особенно для начинающего водителя. Кроме стоимости самого транспортного средства необходимо учитывать расходы на топливо, обслуживание и страхование.
Для молодых водителей, не имеющих опыта, страховые премии могут быть значительно выше. Эксперты советуют выбирать автомобили с низкой страховой группой, чтобы минимизировать эти расходы.
Отмечается, что страховые компании используют систему страховых групп для определения стоимости выплат. Автомобили делятся на 50 групп, где первая группа – самая дешевая, а 50 – самая дорогая для страхования. Стоимость страхования зависит от многих факторов, включая историю вождения, возраст, место жительства и модель автомобиля.
Рейтинг самых дешевых авто для страхования
Исследование, проведенное MoneyExpert, показало, какие автомобили являются самыми дешевыми для страхования для начинающих водителей. Первое место занял Ford KA 1.2 Studio (2010), в рейтинг также вошли Fiat 500, Toyota Aygo, Hyundai i10 и другие популярные модели.
- Ford KA 1.2 Studio (2010)
- Fiat 500 1.2 Pop (2009)
- Toyota Aygo 1.0 (2009)
- Hyundai i10 1.1 Style (2010)
- Renault Clio 1.1 Dynamique 75hp (2010)
- Seat Ibiza 1.2 S (2010)
- Volkswagen Polo 1.2 Match (2009)
- Vauxhall Corsa 1.2 SXI (2010)
- Ford Fiesta 1.25 Style (2009)
- Nissan Micra 1.2 Visia (2010)
Ford KA – лидер рейтинга
Ford KA оказался наиболее доступным вариантом для молодых водителей. Эта модель популярна в Великобритании, имеет низкие эксплуатационные расходы и высокие показатели безопасности. Ее можно приобрести на рынке подержанных авто по доступной цене.
Такие популярные модели, как Volkswagen Polo, Vauxhall Corsa и Ford Fiesta, также являются хорошими вариантами для начинающих водителей. Однако стоимость их страхования значительно выше, чем у Ford KA.
Эксперты советуют тщательно исследовать рынок и сравнить стоимость страхования разных моделей, прежде чем принимать решение о покупке. Даже автомобили с подобными характеристиками могут иметь значительную разницу в стоимости страхования.
Выбор первого автомобиля – важное решение, требующее тщательного подхода. Необходимо учитывать не только стоимость самого автомобиля, но и расходы по его содержанию, включая страхование.
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