Какую машину купить первой: лучшие варианты для новичков

Приобретение автомобиля – важный шаг, особенно для начинающего водителя. Кроме стоимости самого транспортного средства необходимо учитывать расходы на топливо, обслуживание и страхование.

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Для молодых водителей, не имеющих опыта, страховые премии могут быть значительно выше. Эксперты советуют выбирать автомобили с низкой страховой группой, чтобы минимизировать эти расходы.

Отмечается, что страховые компании используют систему страховых групп для определения стоимости выплат. Автомобили делятся на 50 групп, где первая группа – самая дешевая, а 50 – самая дорогая для страхования. Стоимость страхования зависит от многих факторов, включая историю вождения, возраст, место жительства и модель автомобиля.

Рейтинг самых дешевых авто для страхования

Исследование, проведенное MoneyExpert, показало, какие автомобили являются самыми дешевыми для страхования для начинающих водителей. Первое место занял Ford KA 1.2 Studio (2010), в рейтинг также вошли Fiat 500, Toyota Aygo, Hyundai i10 и другие популярные модели.

Ford KA 1.2 Studio (2010) Fiat 500 1.2 Pop (2009) Toyota Aygo 1.0 (2009) Hyundai i10 1.1 Style (2010) Renault Clio 1.1 Dynamique 75hp (2010) Seat Ibiza 1.2 S (2010) Volkswagen Polo 1.2 Match (2009) Vauxhall Corsa 1.2 SXI (2010) Ford Fiesta 1.25 Style (2009) Nissan Micra 1.2 Visia (2010)

Ford KA – лидер рейтинга

Ford KA оказался наиболее доступным вариантом для молодых водителей. Эта модель популярна в Великобритании, имеет низкие эксплуатационные расходы и высокие показатели безопасности. Ее можно приобрести на рынке подержанных авто по доступной цене.

Такие популярные модели, как Volkswagen Polo, Vauxhall Corsa и Ford Fiesta, также являются хорошими вариантами для начинающих водителей. Однако стоимость их страхования значительно выше, чем у Ford KA.

Эксперты советуют тщательно исследовать рынок и сравнить стоимость страхования разных моделей, прежде чем принимать решение о покупке. Даже автомобили с подобными характеристиками могут иметь значительную разницу в стоимости страхования.

Выбор первого автомобиля – важное решение, требующее тщательного подхода. Необходимо учитывать не только стоимость самого автомобиля, но и расходы по его содержанию, включая страхование.

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