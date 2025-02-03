Какому транспортному средству регулировщик запретил движение? Задания по ПДД в Украине

Регулировщик с помощью специальных сигналов управляет движением транспортных средств и пешеходов в местах, где это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Ремонтные работы, аварии, массовые мероприятия – в таких ситуациях стандартные дорожные знаки и светофоры могут быть недостаточными. Регулировщики помогают быстро изменить направление движения транспорта или выделить полосы для определенных категорий участников движения.

Видео дня

Предлагаем проверить знания ПДД интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто не может продолжить движение.

Какому транспортному средству запрещается продолжать движение?

Обоим трамваям; Только красному трамваю; Красному трамваю и синему автомобилю; Только желтому трамваю; Желтому трамваю и авто; Только автомобилю.

Объяснение

Пункт 8.8 ПДД дает исчерпывающее объяснение сигналов регулировщика.

Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:

а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;

со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;

б) правая рука вытянута вперед:

с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

в) рука поднята вверх:

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.

Сигнал регулировщика, изображенный на рисунке, разрешает движение трамвая прямо. А нерельсовые транспортные средства могут двигаться прямо и справа.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Только желтому трамваю запрещено продолжать движение.

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