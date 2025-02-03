Какому транспортному средству регулировщик запретил движение? Задания по ПДД в Украине
Регулировщик с помощью специальных сигналов управляет движением транспортных средств и пешеходов в местах, где это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Ремонтные работы, аварии, массовые мероприятия – в таких ситуациях стандартные дорожные знаки и светофоры могут быть недостаточными. Регулировщики помогают быстро изменить направление движения транспорта или выделить полосы для определенных категорий участников движения.
Предлагаем проверить знания ПДД интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто не может продолжить движение.
Какому транспортному средству запрещается продолжать движение?
- Обоим трамваям;
- Только красному трамваю;
- Красному трамваю и синему автомобилю;
- Только желтому трамваю;
- Желтому трамваю и авто;
- Только автомобилю.
Объяснение
Пункт 8.8 ПДД дает исчерпывающее объяснение сигналов регулировщика.
Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем, которые имеют следующие значения:
а) руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон – разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам – прямо и справа; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулятора;
- со стороны груди и спины – движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено;
б) правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны – разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди - всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины – движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
в) рука поднята вверх:
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено по всем направлениям.
Сигнал регулировщика, изображенный на рисунке, разрешает движение трамвая прямо. А нерельсовые транспортные средства могут двигаться прямо и справа.
Правильный ответ
Правильный ответ – 4. Только желтому трамваю запрещено продолжать движение.
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