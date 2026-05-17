Каким может быть новый бюджетник Suzuki Jimny. Фото

Про новый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny уже много слухов. Однако производитель старается держать подробности в секрете. В сети показали, каким может получиться этот знаменитый автомобиль.

Свой взгляд на модель Suzuki Jimny следующего поколения продемонстрировал Christopher Giroux. Дизайнер изобразил японский внедорожник в довольно футуристичном стиле.

Интересно, что увидеть в этом проекте фирменные черты Suzuki невозможно. Однако автомобиль все равно привлекает внимание. Автор предусмотрел разные модули для нескольких функций – например, перевозка багажа или отдых в палатке.

Не так давно медиа рассказывали о постепенной подготовке следующего поколения модели Suzuki Jimny. Но об этом конкретной информации пока мало.

Новый Jimny вернется на рынок через несколько лет как другой автомобиль. Ранее сообщалось, что недорогой внедорожник получит электрическую модификацию. Ожидается, что в продажу машина отправится к 2030 году. Но производитель не подтверждал эти планы официально.

