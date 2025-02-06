Каким мог быть долгожданный бюджетник Volkswagen с практичным кузовом. Фото

Новый Volkswagen Beetle можно назвать долгожданным возвращением легендарного бюджетного автомобиля. Производитель почему-то забыл про эту модель – ее отменили несколько лет назад из-за низкого спроса. Однако популярность могла бы увеличиться за счет практичного кузова.

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Пикап VW Beetle – очень свежая и неожиданная сегодня идея. Именно такой вариант модели Volkswagen показывает TALKWHEELSPRO. Выглядит и стильно, и практично, и довольно смело. Рецепт идеального автомобиля?

По-видимому, это попытка пофантазировать на тему модели следующего поколения. Любительская работа, которая не имеет отношения к VW. Результат интересный, но мы уже знаем, что в продажу эта машина не отправится.

В немецкой компании прекратили производство Volkswagen Beetle, когда продажи упали под давлением кроссоверов. Автомобиль успел просуществовать в двух современных поколениях. Каждое из них демонстрировало отсылки в дизайне к оригинальному Beetle середины ХХ столетия.

Ближайшие планы производителя в отношении дальнейшей судьбы легендарной модели неизвестны. Скорее всего, их нет вовсе. Когда-то рассматривался вариант превратить Beetle в кроссовер, затем – в электромобиль. Но ни один подобный вариант не приблизился к конвейеру. Компания давно не вспоминает это имя.

OBOZ.UA ранее сообщал про проблему с кроссоверами Jaguar.