Какие семейные авто наиболее надежны и выносливые:список

Выбор семейного автомобиля – это ответственная задача. Он должен быть не только комфортным и вместительным, но и безопасным, надежным, выносливым.

Сегодня покупка авто стала достаточно серьезной инвестицией. Чтобы вам было легче сделать правильный выбор, GO поделился подборкой лучших семейных транспортных средств.

Toyota Corolla

Corolla обладает широкими функциями безопасности и в целом является надежным автомобилем с большим пространством для ног.

Несмотря на то, что это не внедорожник, этот автомобиль все еще достаточно вместителен, чтобы удовлетворять потребности целой семьи.

Honda CR-V

Если вы ищете внедорожник, Honda CR-V – это отличный надежный и доступный выбор.

Автомобиль имеет демократическую стартовую цену и не требует больших затрат на свое обслуживание.

Kia Sportage

Kia Sportage – надежный универсальный внедорожник. Он безопасный, вместительный и экономичный.

Бренд сам по себе достаточно надежен, но он еще и дополнительно предлагает долгосрочные гарантии, для полноценного покоя владельцев авто.

Honda HR-V

Этот автомобиль несколько дешевле, чем CR-V, но это не значит, что он чем-то хуже.

Модель выделяется благодаря своим исключительным функциям безопасности, являющимся одними из лучших в своем классе, и огромным пространством для багажа.

Toyota Camry

Еще один седан Toyota попал в список лучших семейных автомобилей благодаря своей надежности и низкой стоимости обслуживания.

Кроме того, Camry обладает многими стандартными функциями безопасности Toyota, которые помогают защитить и водителя, и пассажиров.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 имеет все, что должно быть в семейном автомобиле. В нем достаточно простора для багажа, есть набор функций безопасности, а его цена более привлекательна, чем на внедорожники.

Кроме того, если вы хотите перейти на электрику, то гибридные RAV4 будут отличным переходным этапом.

Honda Accord

Accord – это отличная инвестиция, особенно при надлежащем обслуживании. Кроме того, авто часто называют самым лучшим седаном среднего размера для семей.

Модель отлично подходит для семейного отдыха благодаря просторному салону и вместительному багажнику.

Hyundai Kona

Hyundai Kona – еще один хороший вариант доступного и надежного внедорожника.

Ввиду отзывов владельцев, можно сказать, что это просторный и топливоэффективный автомобиль, поражающий плавностью и комфортность езды.

Tesla Model 3

Это не очевидная рекомендация, но в последние годы наблюдалось резкое падение цен на подержанные электромобили.

Кроме того, что вы будете хорошо экономить на топливе вы получите отличные технические характеристики и долговечность. Поэтому если вы давно хотели перейти на экологичный транспорт, эксперты рекомендуют начать с Tesla Model 3.

Шевроле Tahoe

Tahoe имеет более высокую цену, чем другие автомобили в этом списке, но если вы ищете полноразмерный внедорожник, то это самый лучший выбор.

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