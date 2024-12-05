Какие автомобили оказались самой выгодной покупкой: появился список
Сэкономить можно не только при покупке автомобиля, но и при эксплуатации. Появился список, который отображает самые выгодные автомобили, которые обойдутся дешевле других в эксплуатации и ремонте.
Специалисты Consumer Reports определили лучшие автомобили для покупки с этой точки зрения. Эти машины в первую очередь продемонстрируют свои преимущества со временем, когда придется потратиться на обслуживание и ремонт.
Лучшие автомобили с низкой стоимостью содержания:
- Tesla;
- Buick;
- Toyota;
- Lincoln;
- Ford;
- Chevrolet;
- Hyundai;
- Nissan;
- Mazda;
- Honda.
Эксплуатацию моделей Tesla оценили в $580 при 5-летнем сроке эксплуатации и в $4035 спустя 10 лет. Далее в списке – Buick ($900 и $4900), Toyota ($1125 и $4900), Lincoln ($940 и $5040) и Ford ($1100 и $5400).
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к выходу на рынок подготовили очень дешевую модель Honda.