Какие автомобили оказались самой выгодной покупкой: появился список

Сэкономить можно не только при покупке автомобиля, но и при эксплуатации. Появился список, который отображает самые выгодные автомобили, которые обойдутся дешевле других в эксплуатации и ремонте.

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Специалисты Consumer Reports определили лучшие автомобили для покупки с этой точки зрения. Эти машины в первую очередь продемонстрируют свои преимущества со временем, когда придется потратиться на обслуживание и ремонт.

Лучшие автомобили с низкой стоимостью содержания:

Tesla; Buick; Toyota; Lincoln; Ford; Chevrolet; Hyundai; Nissan; Mazda; Honda.

Эксплуатацию моделей Tesla оценили в $580 при 5-летнем сроке эксплуатации и в $4035 спустя 10 лет. Далее в списке – Buick ($900 и $4900), Toyota ($1125 и $4900), Lincoln ($940 и $5040) и Ford ($1100 и $5400).

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к выходу на рынок подготовили очень дешевую модель Honda.