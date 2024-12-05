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Какие автомобили оказались самой выгодной покупкой: появился список

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
186
Nissan Rogue

Сэкономить можно не только при покупке автомобиля, но и при эксплуатации. Появился список, который отображает самые выгодные автомобили, которые обойдутся дешевле других в эксплуатации и ремонте.

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Специалисты Consumer Reports определили лучшие автомобили для покупки с этой точки зрения. Эти машины в первую очередь продемонстрируют свои преимущества со временем, когда придется потратиться на обслуживание и ремонт.

Лучшие автомобили с низкой стоимостью содержания:

  1. Tesla;
  2. Buick;
  3. Toyota;
  4. Lincoln;
  5. Ford;
  6. Chevrolet;
  7. Hyundai;
  8. Nissan;
  9. Mazda;
  10. Honda.
Tesla Model 3

Эксплуатацию моделей Tesla оценили в $580 при 5-летнем сроке эксплуатации и в $4035 спустя 10 лет. Далее в списке – Buick ($900 и $4900), Toyota ($1125 и $4900), Lincoln ($940 и $5040) и Ford ($1100 и $5400).

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к выходу на рынок подготовили очень дешевую модель Honda.