Какие авто самые дорогие в мире: топ-3

Автомобиль в любом случае является покупкой недешевой. Однако некоторые модели создавались специально для роскоши. Эти ультраредкие машины не просто предназначены для перемещения из пункта А в пункт Б — они о престиже, передовой инженерии и, конечно, бешеных ценах.

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Издание Autoblog решило рассказать о трех самых дорогих в мире авто, ценник на которые может шокировать рядового человека. Только единицы могут действительно позволить себе такую роскошь. Но это действительно эксклюзивные авто.

Bugatti La Voiture Noire

Приблизительная цена: 18,7 млн долл.

Представленный в 2019 году, Bugatti La Voiture Noire – это уникальное авто, которое собирают под заказ. Оно было разработано в честь четвертого Type 57 SC Atlantic к 110-летию Bugatti и является одним из самых редких и дорогих автомобилей в истории. Название модели переводится как "черный автомобиль" и его кузов из углеродного волокна действительно окрашивают исключительно в глубокий черный.

Каждый узел этого автомобиля производится вручную. La Voiture Noire оснащен 8,0-литровым четырехтурбинным двигателем W16, который выдает колоссальные 1479 лошадиных сил и 1600 Н-м крутящего момента. Это позволяю автомобилю обеспечивать головокружительное ускорение и высокую производительность. Он имеет вероятную максимальную скорость более 420 км/ч и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.

Хотя механически он похож на Chiron, La Voiture Noire ставит комфорт большого путешествия выше прямых рекордов скорости. Его шесть выхлопных труб, установленных по центру, являются данью почета легендарному Type 57, и визуально еще больше усиливают его агрессивную эстетику. Увеличенная колесная база и детали ручной работы подчеркивают роскошный статус модели.

Впереди у нее находится фирменная подковообразная решетка Bugatti, бесшовно интегрированная в удлиненный нос La Voiture Noire, в то время как фары тянутся вдоль крыльев, придавая модели футуристическую привлекательность. В задней части доминирует полноразмерная светодиодная полоса задних фонарей и композиция из шести выхлопных труб. Мы не так много знаем о салоне, но, учитывая стандарты Bugatti, он, вероятно, отличается высоким уровнем мастерства. Личность владельца остается неизвестной, хотя есть предположение, что он принадлежит Фердинанду Пиеху, бывшему главе Volkswagen Group.

Rolls-Royce Boat Tail

Цена: 28 млн долл.

Источником вдохновения для Rolls-Royce Boat Tail стала легендарная модель 1932 года, разработанная с учетом дизайна роскошных яхт J-класса 1920-х годов. Современный Boat Tail ознаменовал возвращение автопроизводителя к кастомизации кузовов. В 2018 году было выпущено три схожих, но не идентичных машины. Все три имеют шасси и 563-сильный двигатель V12 с двойным турбонаддувом от Rolls-Royce Phantom. Они развивают максимальную скорость около 250 км/ч и могут разогнаться от нуля до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

Каждый экземпляр состоит из более 1800 специально изготовленных деталей и оснащен выдвижным зонтиком, коктейльными столиками с соответствующими сиденьями, полным набором столовых приборов Christofle и двумя холодильниками. Однако приобрести такую роскошь уже не получится. Судя по всему, все три машины уже нашли своих владельцев. Говорят, что первый Boat Tail принадлежит Jay-Z и Бейонсе, и, хотя они этого не подтвердили, есть несколько намеков, указывающих на то, что это так. Это автомобиль синего цвета, который поставлялся с парой часов Bovet Fleurier – мужским и женским, а также шампанским Armand de Brignac в холодильнике.

Второй Boat Tail был заказан сыном анонимного магната по добыче жемчуга для отца. Он имеет перламутровый внешний вид и акцентированный перламутровый интерьер. Как и у синего Boat Tail, его багажник открывается через центральные люки, демонстрируя декор из орехового дерева и набор для пикника с зонтиком. Третий Boat Tail приобрел анонимный владелец, но подробности пока не разглашаются.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Приблизительная цена: 30 млн долл.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – самый дорогой новый автомобиль. Вдохновением для его создания послужила роза сорта Black Baccara, а дизайн имел очень важное значение для заказавшей его пары. Они приложили руку к созданию этого авто, но пожелали остаться анонимными.

Этот шедевр дебютировал в 2023 году как первый из четырех заказанных Droptail. Его паркетная отделка – основной элемент многих дизайнов Rolls-Royce – является самой сложной на сегодняшний день для автомобильной компании. Она собрана из более чем 1600 вручную обработанных и вручную размещенных деревянных деталей. А процесс производства длился два года.

Изготовленный из стали, алюминия и углеродного волокна, Droptail окрашен в недавно разработанный цвет True Love Red с темными акцентами сопутствующего оттенка Mystery. Это передает визуальное богатство бархатистых лепестков розы Baccara. Процесс окрашивания при этом проходил в 150 этапов. Для него использовать сложную технику нанесения прозрачных лаков для создания перламутрового мерцания. Передняя решетка украшена вручную расписанными акцентами, авто имеет потрясающие 22-дюймовые легкосплавные диски, окрашенные в цвет Mystery.

Интерьер La Rose Noire Droptail выполнен из французской древесины Black Sycamore, образующей абстрактный рисунок лепестков розы в полете. Интерьер также отличается сочетанием вышеупомянутого цвета в коже, добавляя к ним текстурированную перламутровую отделку. По словам автопроизводителя, мастеру понадобилась неделя работы в тишине, чтобы создать этот шедевр.

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