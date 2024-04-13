Какие авто самые дешевые в обслуживании: эксперты обнародовали список

Удержание автомобиля может быть дорогим удовольствием. Кроме стоимости бензина и страхования, владельцам автомобилей приходится тратить средства на ремонт и обслуживание.

Важно выбрать транспортное средство, обслуживание и ремонт которого не будет стоить тонны денег. GOBankingRates рассказал, какие бренды производят достаточно надежные автомобили, которые дешево ремонтировать, если они выходят из строя.

Toyota

Toyota, несомненно, является самым дешевым брендом автомобилей по обслуживанию и ремонту.

Их автомобили в целом надежны и созданы для того, чтобы работать достаточно долго. Но даже если у них возникнет необходимость в ремонте и замене деталей, это не станет проблемой, поскольку запчасти Toyota широко доступны и относительно дешевы по сравнению с другими марками транспортных средств.

Nissan

Nissan не имеет себе равных, если речь заходит о дешевизне в обслуживании и ремонте, кроме Toyota.

Этот бренд широко распространяет запчасти по всему миру, поэтому если вам понадобится ремонт, найти запасные детали не будет проблемой.

Honda

Honda вот уже много лет подтверждает свою репутацию производителя надежных и экономичных автомобилей.

Бренд занимает третье место среди самых дешевых автомобилей в обслуживании со средней стоимостью 10-летнего обслуживания в 7827 долларов.

Mazda

Со средней стоимостью 10-летнего технического обслуживания в размере 8035 долларов, Mazda занимает 4-е место среди самых дешевых брендов в обслуживании.

Кроме того, вероятность того, что Mazda потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет владения, составляет лишь 18%, что значительно ниже среднего показателя по отрасли.

Mitsubishi

Эксперты не редко отмечают Mitsubishi как недорогой бренд, который стоит вашего внимания.

Удержание среднего автомобиля Mitsubishi в течение 10 лет стоит всего 7787 долларов. Несмотря на то, что это почти на 2000 долларов больше, чем у Toyota, Mitsubishi все равно попадает в рейтинг самых дешевых транспортных средств с точки зрения ремонта.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о надежных автомобилях, которые редко нуждаются в ремонте.

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