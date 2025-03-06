Какие авто наименее надежны: рейтинг для водителей

Несмотря на обещания производителей о безупречном качестве и долговечности авто, реальные отзывы водителей нередко раскрывают другую картину. Некоторые модели автомобилей оказываются крайне ненадежными даже в первые годы эксплуатации.

Видео дня

Ежегодные опросы, проведенные Consumer Reports, свидетельствуют о том, что даже новые автомобили могут иметь низкий рейтинг надежности. Владельцы таких транспортных средств вынуждены чаще обращаться в сервисные центры, что приводит к дополнительным затратам времени и денег.

Как эксперты определяют надежность авто

Одной из основных причин, почему потребители предпочитают новые модели, является уверенность в их надежности и минимальных затратах на ремонт в ближайшие годы. Новый автомобиль должен работать безупречно, не заставляя владельца часто посещать сервисный центр. Однако реальность не всегда отвечает ожиданиям.

Для обнаружения наименее надежных моделей эксперты CR Auto проанализировали более 300 000 отзывов владельцев и оценивали транспортные средства по 20 возможным проблемным категориям. Среди них – механические неисправности, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта, такие как сбои в работе двигателя или трансмиссии, а также вопросы, связанные с аккумуляторами электромобилей и зарядкой.

Эксперты Consumer Reports используют комплексный подход к оценке надежности транспортных средств. Для составления рейтинга принимаются во внимание следующие факторы:

частота поломок и сбоев в работе разных систем;

отзывы владельцев по эксплуатационному опыту;

серьезность неисправностей: от косметических дефектов до критических проблем с двигателем и трансмиссией;

наличие дорогих негарантийных ремонтов.

На основе этих показателей формируется общий балл надежности по шкале от 1 до 100. Чем ниже балл – тем больше вероятность проблем с автомобилем в будущем.

Исходя из результатов опросов и анализа полученных данных, было определено 10 моделей, имеющих наибольшее количество проблем, которые могут разочаровать своих владельцев частыми визитами в сервисный центр.

Перед покупкой нового авто следует внимательно ознакомиться с рейтингами надежности и опытом других владельцев, чтобы избежать потенциальных проблем и сделать удачный выбор.

10 самых плохих авто

Volkswagen ID.4

Рейтинг надежности: 29

Genesis G70

Рейтинг надежности: 29

Ford F-150 Lightning

Рейтинг надежности: 28

Jeep Wrangler

Рейтинг надежности: 27

Nissan Frontier

Рейтинг надежности: 27

Jeep Grand Cherokee

Рейтинг надежности: 22

Jeep Grand Cherokee L

Рейтинг надежности: 22

Ford Escape Hybrid

Рейтинг надежности: 21

Rivian R1T

Рейтинг надежности: 20

Chevrolet Colorado

Рейтинг надежности: 15

GMC Canyon

Рейтинг надежности: 15

Ford F-150 Hybrid

Рейтинг надежности: 7.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-10 дешевых машин с низким расходом топлива.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.