Какие авто лучше всего сохраняют свою стоимость: удачные варианты

Покупка авто может быть действительно выгодной инвестицией, если выбирать модель, не теряющую в цене с годами. И новое исследование назвало десятку самых лучших новых машин, которые можно перепродать на вторичном рынке с наименьшими потерями в стоимости.

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О результатах этого исследования пишет Express. Сравнение провели эксперты издания Auto Express. Они сопоставили цены на новые машины и стоимость этих моделей после трех лет эксплуатации. В результате была сформирована десятка автомобилей, избегающих потери цены из-за высокого спроса со стороны покупателей подержанных автомобилей.

Верхние позиции в рейтинге заняли модели, которые сложно назвать практичными семейными машинами. Так на первой строчке оказался Porsche 718 Cayman GT4 RS. За три года такое авто теряет лишь немногим более 30% первоначальной стоимости.

В десятку лучших по результатам исследования вошли три модели Porsche, а версия с механической коробкой 911 GT3 и Macan 2.0T заняли четвертое и десятое места соответственно.

Еще одна модель, которая смогла избежать сильного обесценивания на рынке подержанных автомобилей – это Land Rover Defender 110 P300e. По данным исследования, она сохраняет 68,79% своей первоначальной стоимости после трех лет.

Впрочем, не все модели, хорошо сохраняющие свою цену, являются автомобилями класса люкс. Так в список попала Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential. Она оказалась на восьмой позиции со средней стоимостью трехлетнего подержанного авто, что составляет 63,35% от первоначальной. Этот доступный внедорожник остается неизменно популярным, ведь может работать как на бензине, так и газе, что помогает экономить на счетах за топливо. В двадцатку лучших вошли еще несколько доступных моделей, в том числе Suzuki Ignis 1.2, Vauxhall Grandland Electric и Mini Cooper C Classic.

Вот десятка лидеров среди моделей авто, которые меньше теряют в цене:

Porsche 718 Cayman GT4 RS – сохраняет 69.64% от первоначальной стоимости Land Rover Defender 110 P300e – 68,79% Mercedes-Benz AMG G63 – 67,95% Porsche 911 GT3 Manual – 67,79 % Bentley Flying Spur V8 – 65,1% Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible – 63,94% Land Rover Discovery Sport P270e – 63,81% Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential – 63,35% Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium – 63,16% Porsche Macan 2.0T – 63,04 %

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