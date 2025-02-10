Какие авто лучше всего сохраняют свою стоимость: удачные варианты
Покупка авто может быть действительно выгодной инвестицией, если выбирать модель, не теряющую в цене с годами. И новое исследование назвало десятку самых лучших новых машин, которые можно перепродать на вторичном рынке с наименьшими потерями в стоимости.
О результатах этого исследования пишет Express. Сравнение провели эксперты издания Auto Express. Они сопоставили цены на новые машины и стоимость этих моделей после трех лет эксплуатации. В результате была сформирована десятка автомобилей, избегающих потери цены из-за высокого спроса со стороны покупателей подержанных автомобилей.
Верхние позиции в рейтинге заняли модели, которые сложно назвать практичными семейными машинами. Так на первой строчке оказался Porsche 718 Cayman GT4 RS. За три года такое авто теряет лишь немногим более 30% первоначальной стоимости.
В десятку лучших по результатам исследования вошли три модели Porsche, а версия с механической коробкой 911 GT3 и Macan 2.0T заняли четвертое и десятое места соответственно.
Еще одна модель, которая смогла избежать сильного обесценивания на рынке подержанных автомобилей – это Land Rover Defender 110 P300e. По данным исследования, она сохраняет 68,79% своей первоначальной стоимости после трех лет.
Впрочем, не все модели, хорошо сохраняющие свою цену, являются автомобилями класса люкс. Так в список попала Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential. Она оказалась на восьмой позиции со средней стоимостью трехлетнего подержанного авто, что составляет 63,35% от первоначальной. Этот доступный внедорожник остается неизменно популярным, ведь может работать как на бензине, так и газе, что помогает экономить на счетах за топливо. В двадцатку лучших вошли еще несколько доступных моделей, в том числе Suzuki Ignis 1.2, Vauxhall Grandland Electric и Mini Cooper C Classic.
Вот десятка лидеров среди моделей авто, которые меньше теряют в цене:
- Porsche 718 Cayman GT4 RS – сохраняет 69.64% от первоначальной стоимости
- Land Rover Defender 110 P300e – 68,79%
- Mercedes-Benz AMG G63 – 67,95%
- Porsche 911 GT3 Manual – 67,79 %
- Bentley Flying Spur V8 – 65,1%
- Toyota Land Cruiser 2.8D Invincible – 63,94%
- Land Rover Discovery Sport P270e – 63,81%
- Dacia Duster 1.0 TCe Bi-Fuel Essential – 63,35%
- Mercedes-Benz V220 2.0d Extra Long Premium – 63,16%
- Porsche Macan 2.0T – 63,04 %
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