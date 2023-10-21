Какие авто имеют самый большой багажник: лучшие варианты в разных сегментах

Выбирая транспортное средство, покупатели обращают внимание на соотношение цены и качества, надежность и выносливость комплектации. Объем багажника также играет немаловажную роль.

Согласно статистике за первое полугодие 2023 года лидеры продаж имеют соответствующий уровень грузоподъемности. Издание UK Motor обнародовало рейтинг самых лучших и вместительных автомобилей в разных сегментах.

Сегмент А – городские автомобили

Лидер: Fiat Panda

В топ-25 бестселлеров в Европе вошли всего две модели длиной около 3,6 метра. Обе принадлежат к бренду Fiat. Panda считается одним из самых успешных и универсальных автомобилей на рынке, но объем багажника составляет всего 225 литров, в то время как у конкурентов, таких как Hyundai i10, Kia Picanto и Toyota Aygo X Cross с аналогичной длиной он превышает 250 литров.

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Сегмент B – легковые автомобили

Лидер: Dacia Sandero

Dacia Sandero занимает второе место в общем рейтинге продаж благодаря своей конкурентоспособной цене, а также благодаря объему багажника более 400 литров.

За румынским автомобилем следуют Renault Clio и Volkswagen Polo, имеющие длину чуть более 4 метров и предлагающие от 350 до 400 литров багажного пространства.

Сегмент городских внедорожников

Лидер: Dacia Duster

Габариты Dacia Duster очень близки к компактной модели, хотя по другим параметрам, например по цене, он выглядит как городской внедорожник. То же касается Volkswagen T-Roc, занявший третье место.

Сегмент C – компактный

Лидер: Volkswagen Golf

Среди 25 самых популярных автомобилей в Европе к середине 2023 года есть только три модели в этой категории. Эксперты советуют обратить внимание на Volkswagen Golf, который никогда не был одним из самых больших по размеру автомобилей С-сегмента, но в пропорциях у него всегда был хороший грузовой объем.

За ним, практически на равных, следует его "кузен", чуть более длинный Audi A3 Sportback. Замыкает тройку Toyota Corolla.

Сегмент компактных внедорожников

Лидер: Volkswagen Tiguan

Следующее поколение Tiguan, которое появится в 2024 году, будет иметь еще больший багажник (до 652 литров), но на данный момент текущий Tiguan уже является самым просторным среди компактных внедорожников. На самом деле он имеет размеры не более 4,5 метров, но предлагает более 600 литров вместимости. Следующие в рейтинге – Kia Sportage и Hyundai Tucson.

D-сегмент – седаны и универсалы

Лидер: Skoda Octavia

Skoda Octavia перешла в сегмент D с точки зрения внутреннего пространства и пространства багажника. Универсал Combi предлагает прекрасные 640 литров грузового объема. Skoda Octavia Combo предлагает на 100 литров больше, чем несколько больше, чем BMW 3 серии, Peugeot 508 SW и Volvo V60.

Среднеразмерный сегмент SUV

Лидер: Tesla Model Y

Самый популярный автомобиль в Европе является также единственным 100% электрическим автомобилем в рейтинге. Речь идет о Tesla Model Y. На самом деле внедорожник калифорнийской компании можно считать самым просторным автомобилем в рейтинге, также учитывая большой передний багажник объемом 117 литров, с которым общий доступный объем растет до 717 литров.

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