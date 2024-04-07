Какие авто имеют самые надежные двигатели: свежий рейтинг

Двигатель – это сердце любого автомобиля. Именно от его бесперебойной работы зависит не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.

В эпоху новых технологий вопрос надежности автомобиля становится все более актуальным. Поэтому издание GO подготовили рейтинг брендов, у которых самые лучшие двигатели.

5 Ford

Считается, что самые надежные автомобили родом из Японии, однако некоторые американские бренды точно отличаются своими долговечными, эффективными и высокопроизводительными двигателями.

Фактически первым изобретением Генри Форда был именно двигатель, который он впоследствии использовал для своего первого автомобиля. Поэтому неудивительно, что на протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности.

4 Chevrolet

General Motors, владеющая многими разными автомобильными компаниями, включая Buick, Cadillac и Lotus сейчас и Oldsmobile, Pontiac и Saturn в прошлом, создала бесчисленное количество двигателей. Однако именно Chevrolet выделяется среди всех дочерних компаний своими надежными и мощными двигателями.

Chevrolet особенно славится своим мощным V8 двигателем. С 1997 года двигатель LS сменил три поколения и доказал свою надежность и легкость в обслуживании, а новые двигатели Gen V ежегодно поднимают Chevrolet в различых рейтингах.

3 Lexus

В 2023 году Lexus возглавлял разнообразные рейтинги, а модель RX была названа самым надежным автомобилем на рынке. В 2024 году бренд класса люкс второй год подряд возглавил свой сегмент и отрасль в целом.

Надежность быстро стала визитной карточкой бренда, чего нельзя сказать о большинстве других производителей класса люкс на рынке. Оснащенные такими двигателями, как 1UR-FE, 2JZ и 2GR модели Lexus, являются одними из лучших автомобилей, которые вы можете купить.

2 Honda

В течение десятилетий Honda создала репутацию двигателей, которые могут работать годами, нуждаясь только в регулярном техническом обслуживании и надлежащем уходе. По сути, типичный срок службы автомобиля Honda составляет около 321 869 километров, однако владельцы заявляют, что автомобили не редко превосходят их ожидания.

Независимо от того, имеет Honda двигатель серии K, J35 или H22A, вы можете быть уверены в первоклассной надежности и долговечности.

1 Toyota

Учитывая прекрасные двигатели, которые стабильно хорошо работают, неудивительно, что Toyota получила статус самого продаваемого и надежного бренда в мире.

3,5-литровый двигатель V6 2GR, используемый на многих самых известных моделях, выдержал испытание временем и на практике доказал свою долговечность.

Также стоит отметить мощные двигатели 1JZ и 2JZ, а также семейство UZ двигателей, которые использовались во многих роскошных седанах, микроавтобусах, пикапах и внедорожниках.

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