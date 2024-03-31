Хорошие и выгодные: названы лучшие маленькие авто

Маленькие автомобили лучше подходят для крупных мегаполисов и узких улочек старой Европы. Основное преимущество этих компактных транспортных средств – в маневренности и удобстве парковки.

Эксперты Top Gear обнародовали рейтинг лучших маленьких моделей авто по доступной цене. Некоторые из них уже завоевали доверие водителей, а другие находятся в категории долгожданных новинок.

Renault Zoe

Впоследствии эту модель заменит возрожденный Renault 5, а производство бестселлера Zoe завершится в конце марта 2024 года. Хотя его место в электрическом зале славы уже обеспечено – основные электромобили не становятся более надежными. Большая батарея Zoe mk2 и дополнительный, более мощный двигатель R135 зарекомендовали себя конкурентными и качественными вариантами на авторынке. Первый пакет на 52 кВт-ч заменяет старый автомобильный аккумулятор на 41 кВт-ч – это обеспечивает на треть больший запас хода.

Fiat 500

Fiat 500 имеет обновленный интерьер, шасси, кузов и платформу. Он также длиннее, шире и выше, чем бензиновый 500. Специалисты отмечают, что калибровка акселератора электромотора очень похожа на бензиновую. Электрический 500 поставляется с батареей емкостью 24 кВт-ч или 42 кВт-ч – первый оснащен двигателем мощностью 94 л.с. и официальным запасом хода 190 км, в то время как второй имеет двигатель мощностью 117 л.с. и имеет запас хода в 320 км.

Mini Electric

Передние колеса приводятся в движение одним электродвигателем, выдающим 181 л.с. – почти такой же мощности, как у 2-литрового бензинового Cooper S. Однако Mini Electric на 145 кг тяжелее, чем Mini Cooper S с автоматической коробкой передач. Но крутящий момент 199 фунт-фут мгновенный, центр тяжести ниже, и Mini без устали работал, чтобы упаковать все необходимые элементы в корпус трехдверного хэтчбека.

Citroen Ami

Ami имеет уникальную привлекательность. Он очень компактен: менее полутора метров в ширину (на самом деле 1,4) и менее двух с половиной длиной, но в нем могут разместиться два человека с относительным комфортом. Автомобиль имеет двигатель мощностью 8 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 5,5 кВт-ч. Максимальная дальность, которую может проехать автомобиль между зарядками – 75 км.

Renault 5 (ожидается в 2025 году)

Renault уверенно говорит, что это будет самый лучший маленький электромобиль для вождения. Компания считает, что благодаря использованию многорычажной задней оси, которая обычно предназначена для более высоких и дорогих сегментов, авто станет очень сильным конкурентом на рынке. До сих пор компания Renault работала над новой полностью электрической платформой CMF-B EV, которая ляжет в основу 5. В Renault пообещали, что стоить 5 будет дешевле, чем Zoe.

Dacia Spring

Автомобиль стал настоящим хитом еще до выхода. Dacia приняла 120 000 заказов с момента начала продаж. В настоящее время это третий самый продаваемый электромобиль в Европе после Tesla Model Y и Model 3. У Spring есть запас хода 225 км.

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