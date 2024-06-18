Спрос на подержанные легковушки из США резко увеличился: какие модели покупают больше всего

В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет каждый пятый автомобиль на украинских номерах. Самыми популярными моделями стали Tesla Model 3, Tesla Model Y и Ford Escape.

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Об этом сообщает Укравтопром. Спрос на американцев с пробегом увеличился почти в два с половиной раза по сравнению с маем 2023 года.

В общей сложности 46% всех зарегистрированных авто из США – это машины с бензиновыми двигателями. Электромобили составляют более трети (34%) этого количества. Гибридные автомобили и автомобили с ГБО имеют по 7% доли рынка. Остальные сегменты занимают дизельные авто.

Топ-5 подержанных авто из США

Средний возраст "американцев" с пополнившим украинский автопарк в мае пробегом составляет 5,9 года. Самыми популярными моделями автомобилей из США, зарегистрированными в Украине в прошлом месяце, стали:

Tesla Model 3 – 396 ед;

– 396 ед; Tesla Model Y – 311 ед;

– 311 ед; Ford Escape – 279 ед.;

Jeep Cherokee – 233 ед.;

– 233 ед.; Volkswagen Passat – 224 ед.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в первом квартале 2024 года Украина импортировала 86 тысяч легковых автомобилей на сумму 1,1 млрд долларов, что является значительным ростом по сравнению с показателями в прошлом году. Количество завезенных машин выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это привело к дополнительным поступлениям в государственный бюджет в размере 11,1 млрд. гривен.

Лидерами по объему импорта остаются Германия, США и Китай. Германия отмечается наибольшим объемом импорта из 17,1 тысячи машин, американские производители поставили 14,5 тысячи автомобилей, а из Китая ввезли 9,1 тысячи авто. В топ-5 стран-поставщиков также вошли Япония и Южная Корея с 8,9 и 4,4 тысячами автомобилей соответственно.

По стоимости импортируемых автомобилей наибольший объем приходится на машины из США, объем поставок из которых составил 211,2 млн. долларов. В государственный бюджет было уплачено 2 млрд гривен из этого импорта. На втором месте по стоимости импорта – Германия со 168,7 млн долларов и Китай со 138,2 млн долларов. В первую пятерку по заявленной стоимости импортируемых машин вошли также Япония – 133,6 млн долларов (бюджет получил почти 1,8 млрд грн) и Словакия – 81,7 млн долларов (в госбюджет уплачено 788,4 млн грн).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за год украинские автомобилисты стали более чем в полтора раза чаще покупать электромобили. Впрочем, абсолютное большинство из них – применяемые. Самой популярной моделью среди электрокаров оказался Nissan Leaf, а среди новых – Volkswagen ID.4.

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