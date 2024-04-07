Какие американские авто покупать не следует: неудачные варианты

Маркировка "сделано в США" остается неизменным знаком качества, когда речь идет об автомобиле. Но даже у американского автопрома бывают неудачи.

Так, журналисты издания Gobankingrates.com исследовали сразу несколько экспертных рейтингов и назвали шестерку моделей, на которые не стоит тратить свои деньги. Они будут вызывать у вас слишком много проблем и при этом часто будут требовать дорогого ремонта.

Chrysler 300

Эта модель отстает от конкурентов в технологичности и имеет худшую производительность, чем аналогичные автомобили этого класса. Подводит модель и устаревший дизайн. Вдобавок в случае ремонта вам будет трудно достать нужные детали. А цена при этом нередко превышает гораздо более удачные варианты.

Buick Encore GX

В прошлом году Buick вошел в список самых ненадежных автобрендов. Прогнозируемый рейтинг надежности его авто составил всего 54 из 100. Encore GX 2023 при этом стал одной из самых плохих моделей для покупки. Среди проблем – высокие средние затраты на техническое обслуживание из-за проблем с тормозами, двигателем, топливной системой и компонентами выбросов.

Ford Explorer

Эксперты указывают, что Explorer имеет слишком высокую цену для обычного трехрядного внедорожника. При этом за эти деньги он предлагает скверный интерьер и слабые технические характеристики. Значительно более приличную машину можно приобрести и дешевле.

Dodge Caravan

Одна из худших черт минивэна – это его прожорливость. В городе он тратит без малого 14 литров топлива на 100 км, а на трассе – почти 9,5 литров. А еще, несмотря на свой мощный двигатель, он медленно ускоряется.

Cadillac XT4 Sport

Среди недостатков модели перед конкурентами журналисты выделили шумный мотор, который слишком сильно вибрирует, и тесный салон кроссовера. Для такой модели это неожиданные недостатки, ведь большинство производителей давно научились с ними бороться.

Lincoln Aviator

Представительский внедорожник за достаточно приличную цену приносит своему владельцу целый ворох проблем. И спектр этих проблем огромен – электроника, система привода, подвеска, рулевое управление, лакокрасочное покрытие, отделка салона, уплотнение дверей, электрическая система. На машине практически живого места нет.

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