Какая траектория разворота разрешена? Задание по ПДД

Разворот – один из самых сложных маневров. Он требует внимательности и четкого понимания Правил дорожного движения. Часто водители сомневаются: где именно разрешено разворачиваться, какую полосу или траекторию выбрать, не создадут ли они препятствия другим участникам движения. От правильного ответа на такие вопросы зависит не только безопасность самого водителя, но и жизнь пассажиров, пешеходов и тех, кто движется навстречу.

Поэтому предлагаем проверить себя непростым тестом. Попробуйте быстро определить, какая траектория разрешена.

Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?

Только траектория А. Только траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Объяснение

На дороге есть трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью. Водитель хочет выполнить разворот и включает левый указатель поворота. Поблизости также есть остановка общественного транспорта.

Пункт 10.7 ПДД перечисляет места, где разворот запрещен. Остановки маршрутных транспортных средств в этом списке нет. Следовательно, сам по себе факт наличия остановки не запрещает маневр.

Пункт 11.8 ПДД четко определяет: поворот налево или разворот следует выполнять с трамвайных путей попутного направления, если они расположены на одном уровне с проезжей частью. Другой порядок может быть установлен только знаками или разметкой.

На схеме отсутствуют знаки или разметка, которые регламентировали бы другой порядок.

В этом случае водитель желтого автомобиля имеет право выполнить разворот только по траектории А – с трамвайного пути попутного направления.

То есть правильный ответ: вариант №1 – только траектория А разрешена.

