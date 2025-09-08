Какая траектория разворота разрешена? Задание по ПДД
Разворот – один из самых сложных маневров. Он требует внимательности и четкого понимания Правил дорожного движения. Часто водители сомневаются: где именно разрешено разворачиваться, какую полосу или траекторию выбрать, не создадут ли они препятствия другим участникам движения. От правильного ответа на такие вопросы зависит не только безопасность самого водителя, но и жизнь пассажиров, пешеходов и тех, кто движется навстречу.
Поэтому предлагаем проверить себя непростым тестом. Попробуйте быстро определить, какая траектория разрешена.
Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?
- Только траектория А.
- Только траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Объяснение
На дороге есть трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью. Водитель хочет выполнить разворот и включает левый указатель поворота. Поблизости также есть остановка общественного транспорта.
Пункт 10.7 ПДД перечисляет места, где разворот запрещен. Остановки маршрутных транспортных средств в этом списке нет. Следовательно, сам по себе факт наличия остановки не запрещает маневр.
Пункт 11.8 ПДД четко определяет: поворот налево или разворот следует выполнять с трамвайных путей попутного направления, если они расположены на одном уровне с проезжей частью. Другой порядок может быть установлен только знаками или разметкой.
На схеме отсутствуют знаки или разметка, которые регламентировали бы другой порядок.
В этом случае водитель желтого автомобиля имеет право выполнить разворот только по траектории А – с трамвайного пути попутного направления.
То есть правильный ответ: вариант №1 – только траектория А разрешена.
