УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какая траектория разворота разрешена? Задание по ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
270
Какая траектория разворота разрешена? Задание по ПДД

Разворот – один из самых сложных маневров. Он требует внимательности и четкого понимания Правил дорожного движения. Часто водители сомневаются: где именно разрешено разворачиваться, какую полосу или траекторию выбрать, не создадут ли они препятствия другим участникам движения. От правильного ответа на такие вопросы зависит не только безопасность самого водителя, но и жизнь пассажиров, пешеходов и тех, кто движется навстречу.

Видео дня

Поэтому предлагаем проверить себя непростым тестом. Попробуйте быстро определить, какая траектория разрешена.

Какая траектория разворота разрешена? Задание по ПДД

Какая траектория разворота разрешается водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?

  1. Только траектория А.
  2. Только траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Объяснение

На дороге есть трамвайные пути, расположенные на одном уровне с проезжей частью. Водитель хочет выполнить разворот и включает левый указатель поворота. Поблизости также есть остановка общественного транспорта.

Пункт 10.7 ПДД перечисляет места, где разворот запрещен. Остановки маршрутных транспортных средств в этом списке нет. Следовательно, сам по себе факт наличия остановки не запрещает маневр.

Пункт 11.8 ПДД четко определяет: поворот налево или разворот следует выполнять с трамвайных путей попутного направления, если они расположены на одном уровне с проезжей частью. Другой порядок может быть установлен только знаками или разметкой.

На схеме отсутствуют знаки или разметка, которые регламентировали бы другой порядок.

В этом случае водитель желтого автомобиля имеет право выполнить разворот только по траектории А – с трамвайного пути попутного направления.

То есть правильный ответ: вариант №1 – только траектория А разрешена.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.