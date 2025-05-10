Какая траектория движения разрешена водителю авто: задание по ПДД

Выбрать неправильную траекторию движения на дороге означает нарушить правила и, вероятно, получить за это штраф. Поэтому важно знать требования ПДД, которые регулируют возможные повороты и развороты на дороге.

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Хотите проверить свои знания? Испытать себя вам поможет тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Ваша задача в нем - определить, в каких из четырех предложенных направлений может продолжить движение розовое авто.

Варианты у водителя здесь такие: он может (или нет) повернуть на перекрестке направо (А) или налево (Б), или проехать дальше и завернуть на территорию магазина направо или заехать на СТО налево. Проанализируйте дорожную ситуацию и скажите, какие из этих поворотов разрешены для розового авто:

только в направлении А; в направлениях А и Б; в направлениях А, Б и В; в направлениях В и Г; в направлениях А и В; все направления запрещены.

Итак, что может подсказать правильный ответ в этой ситуации? Конечно, это дорожные знаки. На участке, который мы видим на картинке, на ответ влияет лишь один. Это знак 4.1 "Движение прямо". Хотя он и позволяет продолжать движение только прямо вперед, для него тоже есть свои исключения.

Действие такого знака распространяется на перекресток проезжих частей перед которым он установлен. Если же он установлен в начале дороги или, как в данной задаче, за перекрестком, то его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка. Таким образом, этот знак не действует на розовое авто в той позиции, где мы его видим, ведь машина находится перед пересечением дорог, а знак установлен за ним. Следовательно, запрета поворачивать направо и налево (А и Б) для водителя здесь нет.

Проанализируем ситуацию по знаку и определим, может ли водитель выполнить повороты В и Г. В этой ситуации важно учесть, что действие знака 4.1 не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Кроме того, этот знак не запрещает поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории. Парковка перед магазином справа является именно такой прилегающей территорией. Как и территория СТО с противоположной стороны дороги.

Но, поскольку знак разрешает поворот на прилегающие территории только направо, то свернуть на СТО водитель розовой машины из своего положения уже не сможет. Это станет для него нарушением.

Таким образом авто из этой задачи может повернуть в направлениях А, Б и В. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где надо было определить, кто нарушает, поворачивая направо.

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