Какая траектория движения по кольцу разрешена? Жизненная задача по ПДД

Проезд кругового перекрестка — каждый раз непростая задача для водителя. Именно поэтому соответствующие требования ПДД всегда лучше освежить в памяти с помощью, например, тестов.

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И задания по этой теме опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Перед вами кольцевой перекресток, к которому подъехали белая и красная машины. Вам предстоит определить, какая из предложенных траекторий движения здесь разрешена водителю именно белого автомобиля. Траектория А здесь — это съезд на первом съезде, траектории Б и В — на втором, а траектория Г — это продолжение движения по кругу в крайней левой полосе. Выберите правильный вариант из предложенных:

траектории А и Г; траектории Б и В; все траектории, кроме А; траектории В и Г; только траектория Г; все траектории допускаются.

Сначала убедимся, что имеем дело именно с кольцевым перекрестком. На это указывает установленный перед ним знак 4.10 "Кольцевое движение". Также обратим внимание, что водитель белого автомобиля въезжает на кольцо с крайней левой полосы. Несмотря на то, что перед поворотом или разворотом необходимо занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части, въезд на кольцевой перекресток является исключением из данного правила, поэтому наш водитель всё делает правильно.

Теперь обратим внимание, с какой полосы водитель, согласно условиям задачи, съезжает с кольца по траектории А. Он выполняет правый поворот с крайней левой полосы. Однако, как и в случае въезда на кольцо не с крайней полосы, съезд с него также является исключением. Съезжать с кольцевого перекрестка можно с любой полосы, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или разметкой. В нашем случае на кольце нет никаких дополнительных указаний, куда с какой полосы разрешается продолжать движение. А значит, водитель может спокойно съехать с кольца по траектории А.

А если ему разрешена траектория А, то ему, соответственно, разрешена и траектория В, ведь это идентичный съезд с кольца с левой полосы. В таком случае траектория Б также не может быть запрещена. Тем более что перед съездом водитель успевает занять крайнюю правую полосу, хотя мы уже выяснили, что это не является обязательным.

Осталось только разобраться с траекторией Г. Это обычное движение по кругу. Правилами не запрещено ездить таким образом, сколько угодно. А значит, если водитель белого автомобиля захочет сделать ещё один круг по этому перекрёстку, ничто не сможет ему помешать.

Итак, получается, что в этой ситуации все предложенные траектории водителю разрешены. Правильным вариантом ответа на эту задачу является шестой.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на определение правильной траектории разворота на дороге.

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