Кто нарушает правила? Быстрый тест на знание ПДД

Если вы уверены в своих знаниях правил дорожного движения, проверьте себя с помощью интересного теста. Представьте себе ситуацию: три автомобиля на дороге, каждый из которых выполняет определенный маневр. Все ли они действуют в соответствии с ПДД?

Видео дня

На картинке вы видите участок дороги с тремя автомобилями. Белый автомобиль сломался и стоит на месте, создавая препятствие. Зеленый автомобиль съезжает с дороги направо, а синий грузовик, наоборот, въезжает на него. На дороге есть дополнительная полоса, предназначенная для торможения и разгона.

Вопрос: Кто из водителей нарушает правила дорожного движения?

Водитель зеленого автомобиля Водитель синего грузовика Оба нарушают Оба не нарушают

Дорожная ситуация следующая:

Перед вами участок дороги с тремя автомобилями. Белый автомобиль сломался и стоит на месте, а зеленый автомобиль и синий грузовик поворачивают направо. Основная разница состоит в том, что зеленый автомобиль уезжает с дороги, а грузовик на эту дорогу въезжает.

Разбор задачи:

Согласно ПДД, если в месте съезда с дороги есть полоса торможения, водитель перед поворотом или разворотом должен своевременно перестроиться на эту полосу и сбавлять скорость. Это определено в пункте 10.8 ПДД.

В нашей ситуации водитель синего грузовика правильно выполняет требования правил и въезжает на дорогу через полосу разгона. Водитель зеленого автомобиля, в свою очередь, должен возвращать на полосу торможения перед съездом с дороги. Однако он не может этого сделать из-за того, что полоса торможения заблокирована сломавшимся белым автомобилем.

Согласно пункту 10.6 ПДД, если поворот или разворот из крайнего положения невозможен из-за габаритов другого автомобиля или по другим причинам, водитель вправе вернуть не по соответствующему крайнему положению, при условии, что это не противоречит дорожным знакам или разметке, а также не создает опасности для других участников движения.

Таким образом, оба водителя не нарушают правила, поскольку у каждого есть обоснованные причины для своих действий.

Правильный ответ:

Требовалось выбрать вариант № 4 – оба водителя не нарушают правил.

OBOZ.UA предлагает проверить еще и свои знания по правилам разворота на дороге с несколькими полосами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.