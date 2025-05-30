Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 показали в другом дизайне

Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года наконец-то показали в рамках официальной премьеры. Автомобиль уже перестал быть секретом. Но в сети эту машину продемонстрировали с другим дизайном.

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Машину показывает TALKWHEELS. Свой вариант внешности Toyota RAV4 6 поколения создали в попытке предложить альтернативу знаменитому бестселлеру. Получилось занимательно, однако у серийного автомобиля другая внешность.

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Автомобиль опять будет соперничать с Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и другими моделями сегмента недорогих кроссоверов.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года по цене около 30 000 долларов.

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